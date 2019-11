LIVE Discesa libera Lake Louise 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: inizio ore 20.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

DISCESA LIBERA LAKE LOUISE 2019

Men’s Olympic Downhill, terza gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020

Discesa libera Lake Louise 2019: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom speciale Levi (Finlandia), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020 si sposta in Canada per la prima delle due gare in programma sulla Men’s Olympic Downhill, ossia la discesa libera Lake Louise. Alle ore 20.15 italiane è previsto l’inizio della competizione, con lo svizzero Beat Feuz che è campione uscente della specialità, avendo vinto la coppa nella scorsa stagione per la seconda volta in carriera. Di seguito i pettorali di partenza designati per la discesa libera Lake Louise:

Discesa libera Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Men’s Olympic Downhill dal 2002 al 2009

30 novembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Hannes Trinkl (Austria) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

29 novembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Erik Guay (Canada) 3. Antoine Dénériaz (Francia)

27 novembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Antoine Dénériaz (Francia) 3. Michael Walchhofer (Austria)

26 novembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Fritz Strobl (Austria) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Marco Büchel (Liechtenstein)

25 novembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Marco Büchel (Liechtenstein) 2. Manuel Osborne-Paradis (Canada) 3. Peter Fill (Italia)

24 novembre 2007, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Jan Hudec (Canada) 2. Marco Sullivan (USA) 3. Andreas Buder (Austria)

29 novembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Peter Fill (Italia) 2. Carlo Janka (Svizzera) 3. Hans Olsson (Svezia)

28 novembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Werner Heel (Italia) 3. Carlo Janka (Svizzera)

Discesa libera Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Men’s Olympic Downhill dal 2010 al 2018

27 novembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Mario Scheiber (Austria), Aksel Lund Svindal (Norvegia)

26 novembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Beat Feuz (Svizzera) 3. Hannes Reichelt (Austria)

24 novembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Max Franz (Austria) 3. Klaus Kröll (Austria), Marco Sullivan (USA)

30 novembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Klaus Kröll (Austria) 3. Adrien Théaux (Francia)

29 novembre 2014, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Guillermo Fayed (Francia), Manuel Osborne-Paradis (Canada)

28 novembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Peter Fill (Italia) 3. Travis Ganong (USA)

25 novembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Beat Feuz (Svizzera) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Aksel Lund Svindal (Norvegia)

24 novembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Max Franz (Austria) 2. Christof Innerhofer (Italia) 3. Dominik Paris (Italia)

Sci alpino maschile, discesa libera Lake Louise 2019: dove seguirlo in TV

La discesa libera Lake Louise sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport (disponibile sia su Sky che su Dazn), con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.