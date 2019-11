LIVE Juventus-Milan, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni. Fischio d’inizio ore 20.45

Juventus-Milan 0-0

Serie A TIM, 12° giornata – Allianz Stadium (Torino)



QUI MILAN

Nello scorso turno contro la Lazio, Suso era rimasto ai box per un risentimento muscolare. Non ha avuto miglior fortuna Castillejo che lo aveva sostituito: durante la sfida con i biancocelesti, infatti, si è procurato una lesione al bicipite femorale che lo rende indisponibile per la sfida dell’Allianz Stadium. In dubbio anche Suso, nonostante sia favorito. Pioli proporrà il 4-3-3 con Donnarumma in porta; difesa a quattro con Conti e Hernandez esterni, mentre all’interno ci saranno Duarte e Rodriguez; a centrocampo, fuori Kessiè, Bennacer farà il regista, con Krunic e Paquetà che agiranno al suo fianco; in attacco tridente con Suso, Calhanoglu e Piatek. Novità anche nell’elenco dei convocati dove non figurano Kessié e Borini. Il primo resta a casa per scelta tecnica.



QUI JUVENTUS

Dopo la vittoria in Champions League sulla Lokomotiv Mosca, valsa la qualificazione agli ottavi di finale, la Juventus vuole proseguire la marcia anche in campionato. In vista della sfida il tecnico Sarri dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione, derivanti dallo stato di forma di alcuni giocatori: uno su tutti Cristiano Ronaldo. Più incerta invece la presenza di De Ligt, che ha subito una distorsione alla caviglia e quindi le sue condizioni saranno da valutare. Probabile quindi il 4-3-1-2 con Buffon tra i pali; in difesa sicuri Cuadrado, Rugani e Sandro, mentre De Ligt è in dubbio; a centrocampo regia affidata a Pjanic, con Bentancur e Matuidi che agiranno al suo fianco; in attacco duo argentino composto da Dybala e Higuain.

Il big match Juventus-Milan sarà commentato da Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Scopri i telecronisti della dodicesima giornata di A



PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Costa; Dybala, Higuain. All.: Sarri

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Rodriguez, Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Çalhanoglu, Piatek. All.: Pioli