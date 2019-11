LIVE Tsitsipas-Thiem, diretta e risultato in tempo reale finale Atp Finals Londra 2019: inizio ore 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(6) STEFANOS TSITSIPAS – (5) DOMINIC THIEM, secondo incontro sul Centre Court non prima delle 19.00 (dopo la finale di doppio)

Finale Atp Finals Londra 2019 (cemento indoor)

Tsitsipas affronta Thiem per il titolo alle Atp Finals 2019

Il nativo di Atene (testa di serie n°6 di queste Finals londinesi), dopo aver vinto in semifinale contro lo svizzero Roger Federer, sfiderà nell’ultimo atto l’austriaco Dominic Thiem (n°5, che ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev). Sei i precedenti tra i due e Tsitsipas è sotto per 4-2; a livello di finali sarà la numero nove per il tennista ellenico (dieci se consideriamo le Next Gen Finals), con tre vittorie e cinque sconfitte, mentre per Thiem sarà il venticinquesimo atto finale di un torneo (bilancio di sedici vinti e otto persi).

Tsitsipas inizia il 2019 alla Hopman Cup (competizione a squadre nazionali) e compie l’exploit a Melbourne, raggiungendo la prima semifinale Slam della carriera ma subendo poi una lezione da parte di Nadal. In seguito raggiunge i quarti di finale a Sofia (sconfitto dal francese Gael Monfils) e perde all’esordio a Rotterdam. Il riscatto arriva a Marsiglia, dove ottiene il terzo titolo della carriera battendo, nell’ultimo atto, il kazako Mikhail Kukushkin (quarto se consideriamo anche le Atp Next Gen Finals); conclude poi questa prima parte sul cemento raggiungendo la finale a Dubai (persa contro Federer), il secondo e quarto turno ad Indian Wells e Miami.

Inizia poi la stagione “ufficiale” sulla terra battuta raggiungendo il terzo turno nel 1000 di Montecarlo e a Barcellona, per poi ottenere il secondo titolo stagionale ad Estoril (battuto in finale l’uruguaiano Pablo Cuevas) e raggiunge la terza finale dell’anno nel 1000 di Madrid (perdendo contro il serbo Novak Djokovic, futuro vincitore), la semifinale in quello di Roma ed il quarto turno al Roland Garros. Su erba non arrivano grandi risultati: secondo turno a ‘s-Hertogenbosch, quarti al Queen’s e sconfitta all’esordio a Wimbledon.

La seconda parte di stagione sul cemento inizia con una semifinale raggiunta a Washington, salvo poi perdere al secondo turno nei 1000 di Montréal e Cincinnati e al primo allo US Open. Arriva un ritiro nel secondo turno di Zhuhai, salvo poi centrare la finale a Pechino (battuto dall’austriaco Dominic Thiem), le semifinali nel 1000 di Shanghai e a Basilea ed i quarti in quello di Parigi-Bercy.

Il nativo di Wiener Neustadt, invece, ha cominciato l’anno con una sconfitta all’esordio a Doha, alla quale segue il ritiro durante il secondo turno dello Slam australiano. Si reca quindi sulla terra battuta sudamericana ed ottiene la semifinale a Buenos Aires ma viene battuto al primo turno a Rio De Janeiro. Nel 1000 di Indian Wells riesce ad ottenere il primo titolo in questa categoria di tornei sconfiggendo (come detto in precedenza) proprio Federer in finale, mentre a Miami è già fuori al secondo turno.

Sul rosso europeo raggiunge ancora il secondo turno al 1000 di Montecarlo ma a Barcellona arriva il secondo titolo stagionale (battendo in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal e nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev); infine nella capitale spagnola si ferma in semifinale e agli Internazionali d’Italia è ko al secondo turno, raggiungendo nuovamente la finale all’Open di Francia ma perdendo ancora contro Nadal. Gioca poi ai Championships ma viene subito estromesso, tornando quindi a giocare ancora sul rosso e raggiungendo i quarti di finale ad Amburgo e vincendo il titolo a Kitzbühel (battendo nell’ultimo atto lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas).

Ricomincia a giocare sul cemento e centra i quarti nel 1000 di Cincinnati ed il primo turno nello Slam statunitense. Nell’ultima parte dell’anno arriva il titolo a Pechino (sconfiggendo in finale proprio Tsitsipas), i quarti di finale nel 1000 di Shanghai, un’altro successo a Vienna (il quinto dell’anno, battendo l’argentino Diego Schwartzman nell’ultimo atto) ed il terzo turno nel 1000 di Parigi-Bercy.

Tsitsipas – Thiem: i precedenti

Pechino 2019 – Cemento – Finale – THIEM b. Tsitsipas 3-6 6-4 6-1

Toronto 2018 – Cemento – Secondo turno – TSITSIPAS b. Zverev 6-3 7-6(6)

Roland Garros 2018 – Terra battuta – Secondo turno – THIEM b. Tsitsipas 6-2 2-6 6-4 6-4

Barcellona 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Thiem 6-3 6-2

Indian Wells 2018 – Cemento – Secondo turno – THIEM b. Tsitsipas 6-2 3-6 6-3

Doha 2018 – Cemento – Quarti di finale – THIEM b. Tsitsipas 7-5 6-4

Tsitsipas – Thiem, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.