LIVE CSKA Mosca – Olimpia Milano, cronaca e risultato in TEMPO REALE

Dove vedere la partita?

Presentazione Match:

Quest’oggi 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, alle 18:00 l’Olimpia Milano sarà ospite al CSKA Universal Sports Hall, la casa dei russi del CSKA Mosca, per disputare l’anticipo della sedicesima giornata di Eurolega. Così, mentre in Italia si gioca la quindicesima giornata di Serie A, Milano osserva proprio in questo turno la giornata di riposo. La squadra di Coach Messina in Eurolega, dopo esser partiti a tutto gas sono stati fermati per 5 partite di fila e ora, dopo aver vinto l’ultima in casa contro il Valencia, cercheranno di riaprire una nuova striscia di vittorie. La situazione attuale è di 8 vittorie e 7 sconfitte, in ottava posizione e in piena corsa per un posto ai playoff. Il CSKA Mosca ha collezionato fino ad ora 10 vittorie e 5 sconfitte occupando la quinta posizione, con una striscia di vittorie ancora attiva di due successi. La partita di questa sera sarà molto importante per le due stelle delle due compagini, da una parte Mike James che l’anno scorso ha vestito la casacca dell’Olimpia, dall’altra il ‘Chacho’ Rodriguez che a Mosca ci ha giocato per due anni.