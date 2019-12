LIVE Discesa libera Beaver Creek 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: inizio ore 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

DISCESA LIBERA BEAVER CREEK 2019

Birds of Prey, sesta gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020

Discesa libera Beaver Creek 2019: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato il super G Beaver Creek, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020 resta negli Stati Uniti d’America per la seconda delle tre gare in programma sulla Birds of Prey, ossia la discesa libera Beaver Creek. Alle ore 19.00 italiane è previsto l’inizio della competizione, con il tedesco Thomas Dressen che guida la classifica di specialità con venti punti di vantaggio sull’italiano Dominik Paris. Di seguito i pettorali di partenza designati per la discesa libera Beaver Creek:

Discesa libera Beaver Creek: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Birds of Prey dal 1997 al 2003

4 dicembre 1997, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Kristian Ghedina (Italia) 2. Jean-Luc Crétier (Francia) 3. Lasse Kjus (Norvegia)

5 dicembre 1997, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Andreas Schifferer (Austria) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Stephan Eberharter (Austria)

6 febbraio 1999, Mondiali 1999: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

27 novembre 1999, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Stephan Eberharter (Austria) 3. Kristian Ghedina (Italia)

2 dicembre 2000, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Stephan Eberharter (Austria)

7 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Michael Walchhofer (Austria) 3. Daron Rahlves (USA)

5 dicembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Daron Rahlves 2. Stephan Eberharter (Austria), Bjarne Solbakken (Norvegia)

6 dicembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Hans Knauß (Austria) 3. Andreas Schifferer (Austria)

Discesa libera Beaver Creek: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Birds of Prey dal 2004 al 2012

3 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Daron Rahlves (USA) 3. Michael Walchhofer (Austria)

2 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Daron Rahlves (USA) 2. Bode Miller (USA) 3. Hans Grugger (Austria)

1 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Bode Miller (USA) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Steven Nyman (USA)

30 novembre 2007, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Steven Nyman (USA) 3. Didier Cuche (Svizzera)

5 dicembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Marco Büchel (Liechtenstein) 3. Erik Guay (Canada)

5 dicembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Carlo Janka (Svizzera) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Aksel Lund Svindal (Norvegia)

2 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Bode Miller (USA) 2. Beat Feuz (Svizzera) 3. Klaus Kröll (Austria)

30 novembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Christof Innerhofer (Italia) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Kjetil Jansrud (Norvegia)

Discesa libera Beaver Creek: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Birds of Prey dal 2013 al 2018

6 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Hannes Reichelt (Austria) 3. Peter Fill (Italia)

5 dicembre 2014, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Beat Feuz (Svizzera) 3. Steven Nyman (USA)

7 febbraio 2015, Mondiali 2015: 1. Patrick Küng (Svizzera) 2. Travis Ganong (USA) 3. Beat Feuz (Svizzera)

4 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Kjetil Jansrud (Norvegia) 3. Guillermo Fayed (Francia)

2 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Beat Feuz (Svizzera) 3. Thomas Dreßen (Germania)

30 dicembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Beat Feuz (Svizzera) 2. Mauro Caviezel (Svizzera) 3. Aksel Lund Svindal (Norvegia)

Sci alpino maschile, discesa libera Beaver Creek 2019: dove seguirlo in TV

La discesa libera Beaver Creek sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport (disponibile sia su Sky che su Dazn), con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.