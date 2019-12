LIVE Slalom gigante parallelo Alta Badia 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: qualifica ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE PARALLELO ALTA BADIA 2019

Gran Risa, undicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020

Slalom gigante parallelo Alta Badia 2019: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom gigante Alta Badia, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020 resta in Italia per l’ultima gara in programma sulla Gran Risa, ossia lo slalom gigante parallelo Alta Badia. Alle ore 15.00 italiane è previsto l’inizio della manche di qualifica e alle 18.15 avrà luogo la competizione vera e propria, che da questa stagione sarà valida per la classifica dello slalom parallelo. Di seguito i pettorali di partenza designati per la manche di qualifica (in cui conteranno i migliori tempi e non l’esito delle varie sfide) dello slalom gigante parallelo Alta Badia:

1. 1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1994 – 2 NOEL Clement FRA 1997

2. 3 CAVIEZEL Mauro SUI 1988 – 4 PINTURAULT Alexis FRA 1991

3. 5 LUITZ Stefan GER 1992 – 6 KRANJEC Zan SLO 1992

4. 7 YULE Daniel SUI 1993 – 8 JANSRUD Kjetil NOR 1985

5. 9 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1992 – 10 FORD Tommy USA 1989

6. 11 ZENHAEUSERN Ramon SUI 1992 – 12 MEILLARD Loic SUI 1996

7. 13 SCHWARZ Marco AUT 1995 – 14 MATT Michael AUT 1993

8. 15 FAIVRE Mathieu FRA 1992 – 16 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1993

9. 17 OLSSON Matts SWE 1988 – 18 MOELGG Manfred ITA 1982

10. 19 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987 – 20 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1989

11. 21 RODES Istok CRO 1996 – 22 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1992

12. 23 HIRSCHBUEHL Christian AUT 1990 – 24 SCHMID Alexander GER 1994

13. 25 NOGER Cedric SUI 1992 – 26 POPOV Albert BUL 1997

14. 27 MURISIER Justin SUI 1992 – 28 BRENNSTEINER Stefan AUT 1991

15. 29 NYMAN Steven USA 1982 – 30 HADALIN Stefan SLO 1995

16. 31 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990 – 32 MAES Sam BEL 1998

17. 33 CAVIEZEL Gino SUI 1992 – 34 RASCHNER Dominik AUT 1994

18. 35 TONETTI Riccardo ITA 1989 – 36 SARRAZIN Cyprien FRA 1994

19. 37 VINATZER Alex ITA 1999 – 38 PHILP Trevor CAN 1992

20. 39 TUMLER Thomas SUI 1989 – 40 READ Erik CAN 1991

21. 41 MEIER Daniel AUT 1993 – 42 ZAMPA Adam SVK 1990

22. 43 BRAATHEN Lucas NOR 2000 – 44 MAURBERGER Simon ITA 1995

23. 45 McLAUGHLIN Brian USA 1993 – 46 TRIKHICHEV Pavel RUS 1992

24. 47 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996 – 48 RADAMUS River USA 1998

25. 49 ZUBCIC Filip CRO 1993 – 50 STROLZ Johannes AUT 1992

26. 51 ZINGERLE Hannes ITA 1995 – 52 FAVROT Thibaut FRA 1994

27. 53 LEITINGER Roland AUT 1991 – 54 McGRATH Atle Lie NOR 2000

28. 55 ROENNGREN Mattias SWE 1993 – 56 FALGOUX Remy FRA 1996

29. 57 NANI Roberto ITA 1988 – 58 TORSTI Samu FIN 1991

30. 59 MEISEN Bastian GER 1996

Slalom gigante parallelo Alta Badia: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Gran Risa

21 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. André Myhrer (Svezia)

19 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Cyprien Sarrazin (Francia) 2. Carlo Janka (Svizzera) 3. Kjetil Jansrud (Norvegia)

18 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Matts Olsson (Svezia) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. Marcel Hirscher (Austria)

17 dicembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Thibaut Favrot (Francia) 3. Alexis Pinturault (Francia)

Sci alpino maschile, slalom gigante parallelo Alta Badia 2019: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante parallelo Alta Badia sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.