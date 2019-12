LIVE Super G Beaver Creek 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: inizio ore 18.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SUPER G BEAVER CREEK 2019

Birds of Prey, quinta gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020

Super G Beaver Creek 2019: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato il super G Lake Louise, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020 si sposta negli Stati Uniti d’America per la prima delle tre gare in programma sulla Birds of Prey, ossia il super G Beaver Creek. Alle ore 18.45 italiane è previsto l’inizio della competizione, con l’austriaco Matthias Mayer che guida la classifica di specialità con un punto di vantaggio sull’italiano Dominik Paris. Di seguito i pettorali di partenza designati per il super G Beaver Creek:

Super G Beaver Creek: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Birds of Prey dal 1997 al 2004

6 dicembre 1997, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Stephan Eberharter (Austria) 3. Hans Knauß (Austria)

2 febbraio 1999, Mondiali 1999: 1. Lasse Kjus (Norvegia), Hermann Maier (Austria) 3. Hans Knauß (Austria)

28 novembre 1999, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Stephan Eberharter (Austria) 3. Lasse Kjus (Norvegia)

3 dicembre 2000, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Fredrik Nyberg (Svezia) 2. Christoph Gruber (Austria) 3. Kenneth Sivertsen (Norvegia)

8 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Marco Büchel (Liechtenstein) 3. Hannes Trinkl (Austria)

7 dicembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Bjarne Solbakken (Norvegia) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Hans Knauß (Austria)

2 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Stephan Görgl (Austria) 2. Bode Miller (USA) 3. Mario Scheiber (Austria)

Super G Beaver Creek: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Birds of Prey dal 2005 al 2012

1 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Hannes Reichelt (Austria) 2. Erik Guay (Canada) 3. Matthias Lanzinger (Austria)

3 dicembre 2007, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Hannes Reichelt (Austria) 2. Mario Scheiber (Austria) 3. Christoph Gruber (Austria)

6 dicembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Michael Walchhofer (Austria)

4 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Georg Streitberger (Austria) 2. Adrien Théaux (Francia) 3. Didier Cuche (Svizzera)

3 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Sandro Viletta (Svizzera) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Beat Feuz (Svizzera)

1 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Matteo Marsaglia (Italia) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Hannes Reichelt (Austria)

Super G Beaver Creek: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Birds of Prey dal 2013 al 2018

7 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Patrick Küng (Svizzera) 2. Otmar Striedinger (Austria) 3. Peter Fill (Italia), Hannes Reichelt (Austria)

6 dicembre 2014, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Hannes Reichelt (Austria) 2. Kjetil Jansrud (Norvegia) 3. Alexis Pinturault (Francia)

5 febbraio 2015, Mondiali 2015: 1. Hannes Reichelt (Austria) 2. Dustin Cook (Canada) 3. Adrien Théaux (Francia)

5 dicembre 2015 Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Ted Ligety (USA) 3. Andrew Weibrecht (USA)

1 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Vincent Kriechmayr (Austria) 2. Kjetil Jansrud (Norvegia) 3. Hannes Reichelt (Austria)

1 dicembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Max Franz (Austria) 2. Mauro Caviezel (Svizzera) 3. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia), Aksel Lund Svindal (Norvegia), Dominik Paris (Italia)

Sci alpino maschile, super G Beaver Creek 2019: dove seguirlo in TV

Il super G Beaver Creek sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport (disponibile sia su Sky che su Dazn), con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.