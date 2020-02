LIVE Lazio-Verona, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI LAZIO-VERONA

Lazio-Verona. Questa sera alle ore 20.45 si giocherà il recupero della 17.a giornata di Serie A, che fu rinviata il 22 dicembre perché i bianconcelesti erano impegnati nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus e poi vinta per 3-1. L’avversario di questa sera della Lazio di Simone Inzaghi sarà il Verona di Ivan Juric. Il momento delle due squadre in campionato è ottimo, la Lazio sta sbalordendo tutti con l’ottimo terzo posto in classifica con la bellezza di 49 punti (15 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce dal roboante 5-1 nei confronti della Spal. Lazio che in caso di successo questa sera, scavalcherebbe l’Inter in classifica portandosi al secondo posto e insidiando la Juventus con 2 punti in meno rispetto ai bianconeri. Gli scaligeri, invece, stanno andando oltre le aspettative con il nono posto in classifica con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dall’ottimo pareggio esterno per 1-1 ottenuto a ‘San Siro’ contro il Milan. Verona che a salvezza raggiunta potrebbe puntare anche ad un piazzamento in Europa League. Lazio-Verona sarà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo, coaudiuvato dai signori Cecconi e Baccini, mentre il quarto uomo sarà il signor Manganiello. Al Var ci sarà Pairetto con assistente Avar Fiorito. Dopo aver indicato dove vedere Lazio-Verona in diretta tv, ecco le ultime sulle formazioni delle due squadre in vista di questo recupero.

Lazio-Verona, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Vavro; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Eysseric, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Stepinski. All. Juric.

Arbitro: Rosario Abisso

A questa sera con il LIVE Lazio-Verona