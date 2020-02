16.35 – PROBABILE FORMAZIONE MILAN ( 4-4-1-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic, Bonaventura, Ibrahimovic.

16.35 – PROBABILE FORMAZIONE TORINO ( 3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti.

La 24esima giornata di campionato si chiude con il posticipo serale tra Milan – Torino con i rossoneri che vogliono tornare alla vittoria, i granata per riprendersi.

MILAN – TORINO LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Si chiude con Milan – Torino la 24esima giornata di campionato con il match tra due squadre che hanno bisogno di punti una per continuare la risalita in classifica, l’altra per scacciare la crisi dell’ultimo periodo. Pioli, però, notizia dell’ultima ora perde Calhanoglu che non è stato convocato per il match contro i granata: contro il Torino, dunque, ci sarà Bonaventura che partirà alle spalle di Ibrahimovic. Calabria nel ruolo di terzino destro al posto di Conti squalificato, Kjaer confermato al fianco di Romagnoli e Rebic a completare la linea di centrocampo composta da Castillejo, Kessie e Bennacer. Bremer comporrà assieme a Lyanko e Nkoulou il terzetto che proteggerà Sirigu da Ibra e compagni. Sulle corsie laterali, Longo sembra orientato a schierare De Silvestri e Ansaldi, quest’ultimo favorito su Ola Aina. In avanti, in un probabile 3-5-2 con Berenguer arretrato, potrebbe essere sacrificato Verdi: al suo posto Edera.