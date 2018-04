Lando Norris ha realizzato la pole position nelle qualifiche del GP del Bahrain della Formula 2. Il pilota inglese del team Carlin ha girato sul circuito di Sakhir in 1’41”761, precedendo di appena 0”062 George Russell (ART Grand Prix) che partirà accanto a lui in prima fila. Terzo tempo per Alexander Albon (DAMS), staccato di 0”089 da Norris, mentre la seconda fila è chiusa da Nyck De Vries (Pertamina Prema). Terza fila per Louis Deletraz (Charouz Racing System) e Sergio Sette Camara, con l’altra vettura del team Carlin. I due italiani Antonio Fuoco (secondo pilota Charouz) e Luca Ghiotto (Campos Vexatec Racing) partiranno appaiati in sesta fila, avendo realizzato l’11° e il 12° tempo.

La pista più gommata e le temperature più fresche dell’asfalto, visto l’orario serale, hanno permesso ai piloti di realizzare tempi ben più bassi e significativi rispetto alle prove libere disputate in mattinata. Nella giornata odierna, si è potuto comunque notare che la prima sfida per tutti i team in questa nuova stagione, sarà prendere confidenza con la nuova vettura utilizzata dalla categoria cadetta: facendo un paragone con i tempi dello scorso anno realizzati proprio a Sakhir, quando si utilizzava il vecchio modello, le monoposto della Formula 2 hanno fatto registrare delle prestazioni assolutamente non all’altezza, con tempi più alti di circa 3”.

La scuderia che riuscirà ad adattarsi prima delle altre a questa innovazione che rivoluzionerà il campionato per le prossime stagioni, risulterà la principale favorita per ottenere la prima vittoria della stagione, nella Feature Race che si correrà domani, con partenza prevista alle 12:10 italiane.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP BAHRAIN – 1.L.Norris (Carlin) 1’41”761; 2. G.Russell (ART Grand Prix) + 0”062; 3. A.Albon (DAMS) +0”089; 4. N.De Vires (Pertamina Prema) +0”119; 5. J.Deletraz (Charouz Racing System) +0”413; 6. S.Camara (Carlin) +0”460; 7. N.Fukuzumi (BWT Arden) +0”485; 8. T.Makino (Russian Time) +0”503; 9. J.Aitken (ART Grand Prix) +0”521; 10. M.Gunther (BWt Arden) +0”575.