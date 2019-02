Michael Schumacher: la leggenda continua

Il mese scorso (esattamente il 3 gennaio) il leggendario e formidabile Michael Schumacher a compiuto 50 anni, e su la leggenda di uno dei più grandi piloti della formula uno si sa tutto sportivamente parlando: sette volte campione del mondo (due volte con la Benetton e cinque volte con la Ferrari); novantuno gran premi vinti; centocinquantacinque podi; sessantotto pole position; settantasette giri veloci ed una altra miriade di record che facciamo fatica a ricordare. Un vero stacanovista; un vero tedesco; un vero “kaiser” (nomignolo che al tedesco è stato affibbiato nel “circus”) oggi purtroppo complice il destino, di Michael Schumacher si sono un pò perse le tracce ma è anche plausibile vista la tragedia che ha colpito il campione tedesco. E la riservatezza richiesta dalla famiglia, e un atto dovuto al campione che è stato e alla storia che ha scritto ed interpretato

La leggenda

Michael Schumacher è una leggenda della formula uno (come gli indimenticabili Ayrton Senna; Gilles Villeneuve; Nigel Mansell o Alain Prost) e del mondo sportivo in generale (come Mike Tyson; Karim Abdul Jabbar; George Best o Tiger Woods) anche se il tedesco va annoverato nella categoria (come molti dei già citati) dei belli; vincenti e dannati (e ne è pieno il mondo dello sport, ma anche della musica e del cinema). Dannato purtroppo per un “banale” incidente sulla neve (e non per uno stile di vita sregolato, anzi tutt’altro) che ha stravolto e sconvolto la sua vita e della sua famiglia, per uno che era abituato a viaggiare a 300 km orari per ragione di vita. Ma se il campione tedesco lotta ancora, e anche per l’amore incondizionato dei fans che si fa sentire ancora fortissimo, tanto che la moglie Corinna e i suoi figli hanno voluto ringraziare tutti su Twitter dal profilo ufficiale dell’ex pilota tedesco per l’affetto che ancora riceve alla luce del suo cinquantesimo compleanno e del venticinquesimo anniversario del suo primo titolo mondiale. Schumacher comunque è un nome che tornerà presto in voga in Formula 1 anche grazie al figlio di Michael Schumacher, ovvero Mick. Schumacher junior dopo aver fatto bella figura nel campionato europeo di Formula 3 ed essere passato al mondiale di Formula 2, è stato ingaggiato dalla Ferrari per entrare a far parte della Ferrari Driver Academy quindi molto presto ci potrebbe essere qualche test sulla monoposto e magari in un futuro prossimo affiancare l’altro tedesco designato erede del padre, ovvero Sebastian Vettel già protagonisti insieme in Messico alla Race of Champions

Michael

Adesso bisogna solo aspettare, aspettare che la leggenda Michael Schumacher torni a vivere una vita normale visto che quel brutto incidente da 5 anni (era il dicembre 2013) ha sconvolto la sua famiglia e tutti gli sportivi che lo amano. Le ultime (con il beneficio del dubbio) danno il pilota finalmente non più costretto al letto, e finalmente senza l’aiuto delle macchine per alimentarsi. La speranza di tutti è vederlo al più presto salutare tutti gli sportivi del mondo ricambiando l’affetto ricevuto anche con un tweet; un post; oppure (è sarebbe molto meglio) con un gesto della mano. Forza Michael ti aspettiamo!