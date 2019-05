19° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 2 Laps

Drivers’ Championship

Hamilton 137

Bottas 120

Vettel 82

Verstappen 78

Leclerc 57

Gasly 32

Sainz 18

Magnussen 14

Perez 13

Raikkonen 13

Norris 12

Kvyat 9

Ricciardo 8

Albon 7

Hulkenberg 6

Stroll 4

Grosjean 2

Constructors’ Championship

Mercedes 257

Ferrari 139

Red Bull Racing Honda 110

McLaren Renault 30

Racing Point BWT Mercedes 17

Haas Ferrari 16

Scuderia Toro Rosso Honda 16

Renault 14

Alfa Romeo Racing Ferrari 13

Williams Mercedes 0

Le dichiarazioni dei piloti :

Hamilton: “Probabilmente è stata la gara più difficile che abbia mai fatto. Ho davvero lottato con lo spirito di Niki. Lui ha avuto una grande influenza nel nostro team e ci ha aiutato ad arrivare al punto in cui siamo. So che anche lui si toglierebbe il cappello quest’oggi. Ci guarda dall’alto. Ho cercato di restare concentrato per renderlo orgoglioso. Questo è stato il mio obiettivo per tutta la settimana. Cercheremo di continuare così per tutto l’anno. Ci manca davvero tantissimo. Avevo le gomme senza vita,per fortuna il meteo è rimasto sereno,è stato davvero bellissimo. Pubblico fantastico,davvero mi scalda il cuore. Io non sarei rientrato ai box,mi era capitato qualche anno fa di rientrare e poi di perdere la gara,quindi ho imparato sulla mia pelle che a volte non bisogna rientrare,anche quando c’è una Safety Car. La macchina non curvava,credo che fosse la gomma sbagliata. Se guardate il mio fondo è danneggiato,anche perché ci siamo toccati alla fine della chicane. Sono fiero di fare parte di questa squadra,in queste prime sei gare abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario. Sono orgoglioso di fare brillare la stella d’argento e spero di continuare a farlo. Contatto con Max? Si è buttato un po’ tardi,l’ho visto all’ultimo momento,mi ha toccato con l’ala anteriore ma per fortuna è andata bene”

Vettel: “Questa è stata una gara difficile da gestire. Qui può succedere sempre di tutto e in effetti oggi qualcosa è successo. Pensavamo di aver fatto una buona sosta ma quella di Max è stata incredibile. L’ho visto ruota a ruota in pit con Valtteri e ho pensato ci fosse un’opportunità per me e abbiamo sfruttato l’occasione a svantaggio di Valtteri. Poi abbiamo mantenuto la posizione cercando di restare nel range di Max mettendo pressione. Ho iniziato a soffrire un po’ con le gomme posteriori,anche se non credo avessimo graining. Max e Lewis hanno fatto più fatica a gestire le gomme rispetto a noi ma comunque la situazione era complicata. Questo risultato è eccezionale per me e per il team ma sappiamo che c’è tantissimo lavoro da fare. Oggi dobbiamo congratularci con i vincitori e con Lewis. Niki sarebbe contento,è stata un’icona. I miei pensieri sono per lui e per la sua famiglia”

Bottas: “Alla fine per me è stato un weekend deludente. Avevo velocità,la sentivo,ma piccoli episodi mi hanno reso la giornata difficile. Ho dovuto fermarmi dopo Lewis e ho perso tempo. Max si è avvicinato,mi ha fregato e poi dopo la sosta non mi ha lasciato spazio. Alla fine ho dovuto solo portare la macchina al traguardo”