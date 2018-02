Unet-E Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-1

Le ragazze di coach Mencarelli chiamate a non sbagliare per difendere il quarto posto in classifica conquistato meritatamente nel corso dell’andata rispondono positivamente vincendo davanti al caloroso pubblico di casa per 3-1 contro il Bisonte Firenze di coach Caprara salito a Busto Arsizio con il chiaro intento di non svolgere il ruolo di comparsa. Inizia bene la Unet facendo propri i primi due set cui risponde il Bisonte che vince il terzo mettendo pressione grazie all’inserimento di Alberti e Di Iulio. Il quarto set si gioca punto a punto e la Unet lo fa proprio grazie all’ottima distribuzione della regista Orro.

La gara: nel primo set parte bene la Unet che con Berti e Bartsch si porta 3-0 ed annulla con Gennari il tentativo di risposta da parte di Tirozzi 4-1 per poi allungare fino al 7-2 muro di Stufi che costringe Caprara al time out. Al rientro Tirozzi ed Ogbogu tentano il recupero ma Diouf ed una serie di errori delle ragazze di Caprara propiziano il 16-13 vantaggio che le farfalle amministrano bene fino all’affondo finale con Batsch, Berti e Gennari che con un grande muro chiude 25-16. Nel secondo set parte ancora bene la Unet con Gennari 4-2. Il Bisonte però non ci sta e recupera 4-4, ma Bartsch e Diouf portano al 8-5 e poi al 10-6 tempo Caprara ed ingresso in gioco di Di Iulio per Santana. Orro però firma con un muro 11-6 e Alberti nelle fila del Bisonte prende il posto di Milos. Le ragazze di Caprara cercano di rientrare nel set con Sorokaite 11-8 ma prima Gennari e poi Stufi fanno 16-12. Sorokaite accorcia 17-15 ma Diouf fa 19-15 e costringe Caprara al secondo time out. Al rientro l’errore di Sorokaite fa 20-15, Berti allunga sul 23-18 e Diouf chiude 25-22. Nel terzo set Caprara da fiducia a Di Iulio ed Alberti e si porta sullo 0-3, Bartsch e Diouf recuperano ma Di Iulio prima Sorokaite e Ogbogu fanno 10-14 e Mencarelli ferma. Al rientro le farfalle tentano con Diouf di rientrare nel set ma Tirozzi fa 16-21. Mencarelli tenta la carta Botezat ma il Bisonte si porta sul 20-24 per poi chiudere con Ogbogu 20-25. Nel quarto set parte ancora Firenze 0-2 Berti e Gennari pareggiano i conti per poi portarsi con un muro di Berti sul 6-5. Da qui si gioca punto a punto sino al 15-15 muro di Sorokaite (terzo della serata). La Unet riprende la corsa con Berti 17-15, con Diouf 21-16, Gennari 23-17 ed ancora Gennari che chiude 25-18 con 18 punti all’attivo ed un 42%.

Tabellino: Unet E Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-1 ( 25-16, 25-22, 20-25, 25-18).

Unet E Work: Piani ne, Stufi 3, Spirito (L), Gennari 18, Dall’Igna ne, Orro 3, Wilhite, Diouf 16, Bartsch 15, Berti 12, Negretti ne, Botezat 2, Chausheva ne. All. Mencarelli 2°All. Musso.

Il Bisonte Firenze: Sorokaite 20, Alberti 6, Bonciani, Santana, Di Iulio 6, Parrocchiale (L), Ogbogu 11, Pietrelli 1, Milos 1, Tirozzi 12, Dijkema 2. All. Caprara,2°All: Cervellin.

Arbitri: Talento-Bassan.