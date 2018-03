Haak trascina Scandicci alla vittoria

Al PalaNorda di Bergamo si è disputato l’anticipo della 10° giornata della Samsung Galaxy Cup: Foppapedretti Bergamo vs SDV Scandicci. Il match è stato arbitrato da Simbari e Gasparri. I parziali della partita Foppapedretti Scandicci 1-3 (22-25; 25-23; 18-25; 17-25).

Micoli, allenatore della Foppapedretti schiera: Malinov, Strunjak, Malagursky, Popovic, Sylla, Acosta, Cardullo libero. L’allenatore Parisi mette in campo: Carlini, Da Silva, Haak, Bosetti, Arrighetti, De la Cruz, Merlo libero.

Nel primo set la Foppapedretti parte forte e grazie a due attacchi di Acosta, arriva al primo break 8-4. Scandicci controattacca e si porta in parità 14-14 con un attacco out di Sylla. Entra Bianchini per Scandicci. Le due squadre si affrontano a viso aperto con qualche lungo scambio da tenere il fiato sospeso. Il set point è per Scandicci, grazie ad un errore di Malagursky. Il set si chiude 22-25 con una pipe di De la Cruz.

Nel secondo set partono in equilibrio fino al 8-8. Poi le Bergamasche allungano e arrivano al break 16-12 con un attacco di Sylla. Scandicci prova a raggiungerle e con un muro di De la Cruz pareggia sul 22-22. Bergamo si porta a casa il set 25-23 con un errore al servizio di Scandicci.

Nel terzo set le due squadre giocano punto a punto fino al 6-6. Scandicci vola via grazie ad Haag che trascina la squadra portando il break 13-16. Popovic accorcia le distanze, ma le Toscane non mollano e con una pipe di Bosetti portano a casa il set 18-25.

Nel quarto parziale le Toscane partono forte e con un attacco di Bosetti arrivano al primo break 5-8. Popovic è l’unica che chi crede ancora e porta la squadra sul 8-13. Haak è incontenibile e trascina la squadra al secondo break 13-16. Bergamo si arrende, Acosta sigla l’ultimo punto17-23. Il set si chiude con un attacco di De la Cruz.