Europei Volley U17W | L’Italia cala il tris contro la Turchia

E’ arrivata la vittoria numero tre in questi Europei Volley U17W per le nostre azzurrine che ieri pomeriggio hanno sconfitto la nazionale turca con il punteggio di 3-1.

Europei Volley U17W – Pool II – 3^ giornata

Italia – Turchia 3 – 1

Parziali (25-15, 25-16, 14-25, 25-18)

Una prova di livello assoluto nei primi due set per le nostre ragazze con Sofia Monza che si è particolarmente messa in luce con la sua fantastica regia.

Nel terzo set la nostra nazionale ha però mollato un po’ la presa subendo un filotto di 8 punti consecutivi, con Sude Hacimustafaoğlu alla battuta, che hanno portato il punteggio sul 12-4. Da quel momento in poi le turche gestiscono bene e portano a casa il terzo set.

Il quarto parziale sorride nuovamente all’Italia che ritrova lo spirito ed il gioco dei primi due set e chiude la partita portandosi in dote altri 3 punti.

La top scorer del matc è nuovamente la schiacciatrice di Lodi Loveth Omoruyi. La ragazza del Club Italia realizza 17 punti, 15 attacchi vincenti e 2 ace con il 44% di positività in attacco.

Bülent Gunes (Coach Turchia)

“Abbiamo iniziato veramente male questo match. Abbiamo commesso troppi errori in ricezione. Non sono felice perchè non siamo riusciti a mostrare il nostro gioco. Domani sarà il giorno di riposo così avremo più tempo per recuperare e ripresentarci qui martedì per la sfida contro la Germania. Abbiamo ancora due match nella Pool II, siamo in una buona posizione e proveremo a qualificarci per le finali!”

Marco Mencarelli (Coach Italia)

“Oggi si è giocato a pallavolo solo nel 4° set. Perchè nei primi due noi abbiamo servito veramente forte e la nazionale turca ha sofferto in ricezione e ha avuto problemi nella rigiocata. Nel terzo set la situazione in campo è stata la stessa, ma a parti invertite. Nel quarto periodo abbiamo iniziato nuovamente a servire bene, la Turchia ha messo in mostra una grande difesa, ma hanno commesso un po’ troppi errori in contrattacco e per noi è stato facile prendere un vantaggio di 4/5 punti ed andare a vincere il set alla fine.”

Continua a punteggio pieno anche la cavalcata della Germania che sconfigge la Romania per 3-0, vincendo due dei tre set ai vantaggi in una partita combattutissima. Nella stessa giornata arriva anche la prima vittoria per le olandesi contro la nazionale ucraina con il punteggio di 3-1.

Europei Volley U17W – Pool II – 3^ giornata

Olanda – Ukraina 3 – 1

Parziali (18-25, 25-19, 25-16, 25-18)

Germania – Romania 3 – 0

Parziali (27-25, 26-24, 25-16)

Classifica

ITALIA 9, GERMANIA 9, TURCHIA 5, OLANDA 3, ROMANIA 1, UKRAINA 0.