Volley femminile,gara 1 semifinale scudetto, Scandicci-Conegliano 0-3, incantano le pantere

Una grandissima Conegliano in stato di grazia supera l’ostacolo gara 1 semifinale scudetto riuscendo a vincere in trasferta contro Scandicci. 0-3 il risultato finale, con parziali di 23-25, 23-25 e 20-25.

Hanno provato le toscane ad arginare la forza delle pantere che pero’ hanno dimostrato di attraversare un momento magico. In pochi si aspettavano un risultato così netto, e’ vero che l’Imoco con l’inizio dei play-off ha ritrovato lo smalto dei mesi scorsi che si era rovinato a partire dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia, e’ anche vero che Scandicci ha dimostrato nell’ultimo periodo di essere una squadra che si può tranquillamente candidare alla vittoria dello scudetto.

La chiave di lettura del match si può avere nell’analisi della sfida incrociata Haak–Fabris vinta nettamente dall’opposto croato in forza a Conegliano. Perfetta la sua partita, 20 punti con percentuale in attacco molto alta 58%, mentre l’asso svedese in questa gara 1 non ha brillato come sempre, molti i muri arrivati sui suoi attacchi, la partita l’ha chiusa con 12 punti e percentuale in attacco del 27%.

Incisivo nel complesso il servizio dell’Imoco che ha ottenuto quattro ace contro uno delle toscane.

Partono benissimo le pantere in questa serie, gara 2 inprogramma al PalaVerde sabato 07 Aprile 20,30.

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 23-25, 20-25)

Scandicci: Merlo, De La Cruz 9, Arrighetti 7, Adenizia 5, Bosetti 6, Haak 12, Bianchini, Di Iulio, Mancini, Papa, Samadova ne, Ferrara ne. All: Parisi

Conegliano: Bricio 11, Hill 12, Fabris 20, Cella, Wolosz 1, De Gennaro, Fiori, Danesi 8, Folie 9, Nicoletti ne, Bechis ne, Melandri ne, Lee ne. All: Santarelli

Arbitri : Vagni e Saltalippi