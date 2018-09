Dove vedere Italia-Argentina Volley Mondiali 2018: orario, diretta tv e streaming gratis, oggi 15 settembre

La Nazionale azzurra di volley dopo le due vittorie schiaccianti per 3-0 contro il Giappone al Foro Italico di Roma e contro il Belgio al Nelson Mandela Forum di Firenze, stasera vorra’ cercare di fare il tris contro l’Argentina dell’ex Julio Velasco, incontro che si giocherà sempre in terra toscana. I sudamericani all’esordio sono stati sconfitti dal Belgio per 3-1 mentre nel secondo match si sono imposti 3-0 contro la modesta Repubblica Dominicana.

In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su dove vedere Italia-Argentina, l’orario di inizio e come seguire il match in diretta tv e streaming gratis.

La partita di stasera sarà molto importante, perchè se gli azzurri dovessero vincere, metterebbero una serie ipoteca sul primo posto della Pool A fondamentale per il proseguo della manifestazione perchè i punti accumulati nella prima fase si portano avanti nella seconda fase. Dopo questo incontro l’Italia dovrà giocare le ultime due partite del raggruppamento contro Repubblica Dominicana (domenica 16) e Slovenia (martedì 18) mentre i sudamericani incontreranno Slovenia (lunedì 17) e Giappone (martedì 18).

Andiamo a scoprire dove si potrà vedere Italia-Argentina di Volley in diretta tv e in streaming gratis e a che ora si gioca.

Orario Italia-Argentina, diretta tv Mondiali Volley 2018

L’incontro tra gli azzurri e gli argentini comincerà alle ore 21.15 di stasera e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Due. La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, con Luca Di Bella per le interviste. Lo studio pre e post partita sarà condotto da Simona Rolandi con Luigi Mastrangelo.

Italia-Argentina streaming gratis, dove vedere la partita Mondiali Volley

Gli azzurri per il momento stanno entusiasmando e stanno già generando la pallavolo-mania in giro per l’Italia come dimostrano i sempre più alti dati d’ascolto in tv e l’affetto prima a Roma ed ora a Firenze. Chi non potrà guardare la partita in diretta tv può farlo Su Rai Play, il portale multimediale Rai accessibile tramite semplice registrazione. Inoltre Supernews seguirà live Italia-Argentina con il nostro Mattia Orlandi, con diretta a partire dalle ore 21.15.