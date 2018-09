Volley, programma, orari e biglietti per la Del Monte Supercoppa

Il Pala Barton di Perugia, lo storico Pala Evangelisti, si prepara ad ospitare la Del Monte Supercoppa 2018. La prestigiosa Final Four, primo trofeo della stagione della Lega Volley è in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre e vedrà la sfida tra le quattro squadre che hanno chiuso la passata stagione ai vertici della classifica sul podio degli Eventi della Lega stessa. Ricordiamo che in tutti i trofei stagionali ha trionfato la Sir Safety Conad Perugia di Mister Secolo Lorenzo Bernardi. La prevendita dei biglietti comincia mercoledì 19 settembre, inizialmente in esclusiva per gli abbonati alla stagione 2018-2019 della Sir Safety Conad Perugia. Mercoledì 26 settembre alle ore 12.00 aprirà la prevendita sul sito vivaticket.it. Gli accessi sono disponibili con la formula di abbonamento per l’intera due giorni. Vediamo insieme il dettaglio dei match e i prezzi della manifestazione.

Del Monte Supercoppa, il programma

I match

Del Monte Supercoppa – Semifinali

Sabato 6 ottobre 2018, ore 17.00

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino Diretta RAI Sport +HD

Sabato 6 ottobre 2018, ore 19.30

Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport +HD

Del Monte Supercoppa – Finali

Domenica 7 ottobre 2018, ore 15.00

Finale 3° posto Diretta Lega Volley Channel

Domenica 7 ottobre 2018, ore 18.00

Finale 1° posto Diretta RAI Sport +HD

Del Monte Supercoppa, la biglietteria

Il circuito Vivaticket.it apre domani il portale per la vendita online con apertura esclusiva alle 11.30 per gli abbonati alla stagione 2018-2019 della Sir Safety Conad Perugia (tramite sigillo fiscale del proprio abbonamento), quindi da mercoledì 26 alle ore 12.00 saranno messi in vendita gli altri tagliandi. Una biglietteria sarà aperta anche all’Outlet Sir Safety System, oltre che nei punti vendita Vivaticket.

Sarà possibile acquistare abbonamenti validi per Semifinali e Finali nei seguenti settori:

Tribuna EST – Tribuna OVEST (intero 70,00 euro, ridotto 65,00 euro)

II Anello EST – II Anello OVEST – Curva San Marco (intero 40,00 euro, ridotto 35,00 euro)

Prevendita: 3,00 euro

Il ridotto è riservato agli Under 14. Per bambini da 0 a 3 anni ingresso gratuito senza posto a sedere