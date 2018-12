Pallavolo femminile A1, i risultati dell’11.a giornata

Si e’ conclusa l’11.a giornata del campionato pallavolo femminile serie A1 con risultati forse preventivabili alla vigilia anche se alcune vittorie sono state più sofferte del previsto.

Partiamo dal derby toscano tra Scandicci e Firenze, Firenze era partita benissimo portandosi sullo 0-2 , grandissima reazione poi delle padrone di casa che sono riuscite a spuntarla al tie-break ( 17-25, 17-25, 25-21, 25-12, 15-6).

Conegliano torna a sorridere dopo lo stop in Champions League vincendo al Palaverde per 3-0 contro Cuneo ( 25-18, 25-23, 25-12), le pantere stanno provando la rincorsa alla testa della classifica.

Il big match era costituito dalla partita al Palayamamay tra Busto Arsizio e Novara, le farfalle erano alla ricerca di una vittoria contro una big, ci sono andate davvero vicine ma alla fine ha avuto la meglio Novara che torna dalla trasferta di Busto vincendo al tie-break ( 26-24, 30-28, 19-25, 24-26, 10-15). Paola Egonu mette a segno 33 punti in una sfida che ci ha raccontato della grande capacita’ di Novara di reazione in una fase delicata del match.

Questa e’ una di quelle vittorie che potrebbe diventare fondamentale nel percorso di avvicinamento al tricolore. Per le farfalle nel complesso superata la prova di poter essere in grado di battere anche le big.

In questa 11.a giornata campionato pallavolo serie A1 che vedeva riposare Bergamo, oltre a ricordare il successo nell’anticipo di ieri di Brescia in casa contro Chieri al tie-break, nelle sfide della domenica spicca il successo in trasferta di Monza sul campo di Filottrano per 0-3 (27-29, 21-25, 21-25) brianzole ormai realta’ sempre più consolidata del campionato di massima serie e il successo di Casalmaggiore sempre in trasferta sul campo del Club Italia per 1-3 ( 25-27, 17-25, 26-24, 23-25).

Vediamo la classifica completa al termine dell’11.a giornata campionato pallavolo serie A1:

Novara 28, Conegliano 24, Busto Arsizio 24, Scandicci 23, Casalmaggiore 20, Monza 20, Bergamo 14, Brescia 13, Firenze 13, Cuneo 10, Filottrano 6, Chieri 2, Club Italia 1.