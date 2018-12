Pallavolo femminileA1, il commento all’11.a giornata

In attesa della 12.a giornata di campionato pallavolo femminile serie A1 che si svolgera’ il giorno di Santo Stefano rivediamo quanto successo nell’11.a giornata appena conclusa.

Uno dei verdetti arrivati da questo turno di campionato e’ sicuramente la forza dell’Igor Gorgonzola Novara. Era attesa da una sfida molto difficile, la trasferta al Palayamamay contro Busto Arsizio, una squadra che fino a questo momento, a parte lo stop interno contro Scandicci, aveva sempre vinto. C’era pero’ da superare per le farfalle il tabu’ da grande squadra, sempre vittoriose con le squadre di fascia medio bassa, serviva una prestazione maiuscola anche contro un top club. Si e’ andati davvero vicini a questo, ma come dicevamo uno dei verdetti di questa 11.a giornata del campionato pallavolo femminile serie A1 e’ stata la forza di Novara che , sotto di due set, e con Busto Arsizio con il match point nel quarto set, e’ riuscita a mantenere la lucidita’ , mandare il match al quinto set e con una zampata finale portare a casa due punti preziosissimi che confermano il primato in classifica e soprattutto il fatto di essere una squadra difficilissima da battere.

Conegliano torna a sorridere dopo il brutto stop subito in Champions League in Germania, la bella vittoria in casa contro Cuneo regala tre punti che in attesa di ritrovare la Conegliano “schiacciasassi” non possono che fare comodo in una fase della stagione importante. E’ vero che a questi livelli , con squadre di fascia alta, la pagina playoff scudetto puo’ ribaltare tutto, e’ anche vero che un piazzamento buono in regular season puo’ voler significare un fattore campo più favorevole. Discorsi ancora prematuri da fare, certo non far scappare in classifica una Novara che sembra migliorare partita dopo partita e’ una cosa importante.

Capitolo Scandicci, le toscane devono migliorare quanto a continuita’ di rendimento se davvero vogliono provare a regalarsi un sogno chiamato scudetto. Ieri la partenza nel derby casalingo contro Firenze e’ stata molto complicata, il Bisonte era avanti 0-2 con parziali chiusi entrambi 17-25. Dopo si e’ riaccesa la luce, Scandicci si e’ resa protagonista di una grandissima rimonta regalando ai propri tifosi la soddisfazione di vincere un derby. Per Firenze ottima prova, forse la squadra si e’ fatta travolgere nella seconda parte di match dalla veemente reazione delle avversarie e non e’ riuscita a trovare il giusto antidoto.

In fondo alla classifica leggero miglioramento di Chieri che, anche se non e’ riuscita a vincere, ha fatto sudare non poco le padrone di casa di Brescia che l’hanno spuntata solo al tie-break, certo che per le piemontesi serve urgentemente vincere per migliorare una situazione di classifica preoccupante.

Filottrano- Monza ci ha raccontato di una partita che ha mostrato la forza delle brianzole, una vittoria perentoria per 0-3, Monza potrebbe continuare a dare fastidio a molte delle squadre di questo campionato.

Molto bene anche Casalmaggiore che dopo il brutto campionato dello scorso anno e’ tornata ai propri livelli, difficilmente sbagliano le ragazze di coach Gaspari che anche ieri hanno vinto in trasferta contro il Club Italia, per fare il salto di qualita’ serve ora cercare qualche successo importante contro le big.