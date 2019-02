Champions League pallavolo femminile , il momento della verità per Conegliano

E’ arrivato il momento della verità per l’Imoco Volley Conegliano in Champions League, domani martedì 26 Febbraio alle 20,30 al Palaverde andrà in scena l’ultima giornata, la sesta , del girone di Champions , il Pool D.

Al Palaverde le pantere affronteranno le polacche del LKS Commercecon Lodz.

In Polonia le pantere si imposero per 0-3, domani per passare il girone e arrivare ai quarti di Champions League come una delle migliori tre seconde , bisognerà vincere e sperare nei risultati favorevoli degli altri gironi .

Nel Pool D Scandicci prima in classifica ha già staccato il pass per i quarti vincendo al tie-break proprio contro Conegliano .

Le pantere occupano invece la seconda posizione del girone a quota otto punti e dovranno come dicevamo vincere e sperare negli altri risultati , ai quarti passano le prime dei gironi più le migliori tre seconde .

Ha puntato tanto quest’anno la società veneta sulla Champions League , si vuole provare a migliorare il terzo posto dello scorso anno, il percorso però si è terribilmente complicato nel girone vista anche la presenza di un’ottima Scandicci che ha meritatamente raggiunto i quarti con una giornata di anticipo.

Le pantere arrivano a questo fondamentale appuntamento comunque gasate per il primo posto in classifica nel campionato italiano di A1 raggiunto ieri con la vittoria in trasferta contro il Club Italia nell’8.a di ritorno .

L’Italia del volley tifa pantere, raggiungere Novara e Scandicci ai quarti di Champions League sarebbe un grande traguardo per la nostra pallavolo .