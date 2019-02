Nazionale pallavolo femminile, il calendario del Torneo di Montreux 2019

Ancora nei ricordi dei tantissimi tifosi di pallavolo l’impresa della Nazionale pallavolo femminile del CT Mazzanti capace di vincere l’argento ai Mondiali di pallavolo femminile in Giappone, il pensiero già va ai prossimi impegni delle “ragazze terribili “ che cercheranno di togliersi grandi soddisfazioni anche in questo 2019.

Uno dei più importanti appuntamenti in programma il torneo svizzero di Montreux che si svolgerà dal 13 al 18 Maggio in preparazione alla Volleyball Nation League 2019 .

E’ stato reso pubblico il calendario del torneo.

L’Italia e’ inserita nel Pool B insieme a Thailandia , Turchia e le padrone di casa della Svizzera.

Nell’altro Pool, il gruppo A, ci sono Cina, Germania, Polonia e Giappone.

Ecco il calendario del Montreux Volley Masters:

13 Maggio : Svizzera-Turchia (ore 16,30) ; Giappone-Cina (ore 16,45) ; Italia-Thailandia (ore 21,45);

14 Maggio: Germania-Cina (ore 16,30); Svizzera-Thailandia (ore 18,45) ; Polonia-Giappone (ore 21,15);

15 Maggio : Cina-Polonia ( ore 16,30); Italia-Turchia (ore 18,45); Giappone-Germania (ore 21,15);

16 Maggio: Italia-Svizzera (ore 16,30); Germania-Polonia (ore 18,45); Turchia-Thailandia (ore 21,15);

17 Maggio: Finale 7-8 posto ( ore 16,30); Semifinale 1-4 posto (ore 18,45); Semifinale 1-4 posto (ore 21,00);

18 Maggio: Finale 5-6 posto ( ore 12,30); Finale 3-4 posto ( ore 14,45); Finale 1-2 posto (ore 17,15).

Ricordiamo che la scorsa edizione di questo storico torneo fu vinto proprio dalle azzurre. Fu un primo importante segnale del fatto che quel gruppo aveva le carte in regola per poter puntare in alto, questa edizione sarà molto importante perché darà modo di verificare lo stato di forma delle nostre azzurre.