Pallavolo femminile A1, risultati importanti nell’8.a di ritorno

Si e’ chiusa l’8.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 con importanti risultati .

Negli anticipi di ieri sera Novara era stata sconfitta in trasferta 3-1 da Monza e Scandicci aveva superato al tie-break in casa Busto Arsizio.

La sconfitta delle piemontesi aveva consentito proprio a Scandicci di accorciare in classifica a meno 2 dalla testa della classifica .

Conegliano ha vinto in trasferta sul campo del Club Italia 1-3 ( 33-31, 15-25, 17-25, 27-29) ottenendo tre punti importantissimi perché consentono alle pantere di superare Novara e di godersi il primato in classifica in solitaria .

Fa ruotare le proprie giocatrici coach Santarelli , arriva una vittoria sudatissima contro un’ottima Club Italia che da’ non poco filo da torcere alle campionesse d’Italia in carica.

Nelle altre partite di questa 8.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 Casalmaggiore ottiene una grande vittoria in trasferta sul campo di Brescia per 0-3 ( 22-25, 24-26, 22-25) . Continua il momento magico di Casalmaggiore che colleziona vittorie pesanti e si candida a un ruolo da protagonista da qui alla fine della stagione .

Fondamentale vittoria in casa di Filottrano su Bergamo per 3-1 ( 30-28, 27-29, 25-16, 25-22). Arrivano tre punti pesantissimi nella lotta salvezza, nove ora i punti di distacco da Chieri, penultima , che oggi riposava.

Chiude il quadro di questa 8.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 l’ottima vittoria di Firenze che in casa supera 3-0 Cuneo ( 25-21, 25-23, 25-22).

Vediamo la classifica completa :

Conegliano 49, Novara 46, Scandicci 44, Casalmaggiore 38, Monza 37, Busto Arsizio 36, Firenze 32, Cuneo 27, Brescia 24, Bergamo 24, Filottrano 14, Chieri 5, Club Italia 2.