Pallavolo femminile, Busto Arsizio trionfa in Europa e vince la Cev Cup

Busto Arsizio festeggia una grande serata, le farfalle hanno vinto la Cev Cup 2019 superando nella gara di ritorno della finale le rumene del CSM Volei Alba Blaj per 3-1 ( 25-27, 25-19, 25-23, 25-20) .

Visto il risultato netto della finale di andata nella quale le ragazze di coach Marco Mencarelli si erano imposte per 0-3, al Palayamamay bastavano solamente due set per alzare la coppa al cielo.

La partita pero’ non si era messa sui giusti binari, le rumene si erano infatti aggiudicate ai vantaggi il primo parziale.

Da lì in avanti la grande lucidita’ delle farfalle che consapevoli di avere la finale nelle proprie mani sono riuscite a ribaltare la situazione e soprattutto nel terzo set a rialzare la testa e festeggiare quindi la conquista della Cev Cup.

Un risultato prestigioso per Busto Arsizio che riesce a vincere la sua terza Cev Cup dopo quelle del 2010 e del 2012.

MVP della serata Britt Herbots autrice di 22 punti.

Sicuramente questa vittoria e’ stata costruita soprattutto nella gara di andata, una fantastica Busto Arsizio aveva frastornato le rumene e messo una seria ipoteca sulla conquista della coppa.

Certo l’approccio a questa gara di ritorno andava gestito bene, non a caso l’ansia da vittoria che si poteva veder sfumare solo con una clamorosa serata negativa un po’ all’inizio ha pesato. In realta’ le farfalle erano a un passo dal sogno, bastavano solo due set e alla fine anche grazie alla spinta dei 4000 tifosi del Palayamamay la Cev Cup 2019 e’ diventata realta’.