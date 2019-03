Busto Arsizio e Monza sono ormai pronte per le gare di ritorno nella semifinale rispettivamente di Cev Cup e Challenge Cup.

Questa sera martedì 5 Marzo alle 20,30 le farfalle di Busto Arsizio al Palayamamay affronteranno le ungheresi dello Swietelsky Bekescsaba partendo da un risultato di sicuro vantaggio, lo 0-3 ottenuto in Ungheria. Le ragazze di Marco Mencarelli stanno attraversando un buon momento, in campionato e’ arrivato un convincente 3-0 casalingo contro Brescia e la finale della Cev Cup pare certamente alla portata. Non bisognerà naturalmente abbassare la guardia ma mantenere alto il livello di concentrazione, fattore che dovrà accompagnare le farfalle di Busto Arsizio in una fase finale della stagione che si preannuncia molto calda.

Mercoledì 6 Marzo alle 20,30 toccherà invece a Monza scendere in campo nella gara di ritorno della semifinale di Challenge Cup contro le francesi del Le Cannet.

All’andata le ragazze di coach Falasca si imposero al tie-break , una vittoria importante perché ottenuta in trasferta . Momento magico per le brianzole, sono arrivate in campionato vittorie pesanti, l’ultima la trasferta contro Casalmaggiore che e’ valsa il quarto posto in classifica.

L’aiuto della Candy Arena sara’ l’arma in più per Monza in questa attesa semifinale di ritorno che se superata darebbe modo di raggiungere un grandissimo traguardo, la finale di Challenge Cup.