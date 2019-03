Festeggia Monza del volley femminile, la Saugella stacca il pass per la finalissima della Challenge Cup vincendo la semifinale di ritorno contro le francesi del Le Cannet al Golden Set. Una partita durissima dalle mille emozioni, si partiva dalla vittoria al tie-break delle brianzole nella gara di andata.

La partita alla Candy Arena sembrava essersi messa sui giusti binari, le brianzole avevano vinto il primo parziale, poi come dicevamo e’ servito il Golden Set, questo il risultato : 25-16; 15-25; 21-25; 25-18; 13-15; Golden Set : 15-9.

Una partita non per cuori deboli, si diceva di una buona partenza delle ragazze di coach Falasca che probabilmente non immaginavano che piega da li’ in avanti avrebbe preso la partita.

Le francesi nel secondo e terzo parziale con una prova di forza si portano avanti due set a uno e vedono concreta la possibilità di centrare la finale ma a quel punto viene fuori la voglia di Monza di ottenere questo importante traguardo, quarto set a favore delle brianzole e poi tie-break nel quale Monza spreca un vantaggio importante.

E’ dunque il Golden Set in questa semifinale di ritorno infinita a decidere chi sara’ la finalista, Monza si impone 15-9 e festeggia l’arrivo in finale di Challenge Cup per la gioia della societa’ e di tutti i tifosi.