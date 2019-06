Mercato pallavolo femminile, nuovo arrivo per Conegliano che continua nell’allestimento del roster per la stagione 2019/20.

E’ stato annunciato l’acquisto di Terry Enweonwu dal Club Italia, classe 2000 gioca nel ruolo di schiacciatrice e opposto, cugina di Paola Egonu con la quale quindi sara’ anche compagna di squadra, la sua “palestra” come per molti altri talenti azzurri e’ stato il Club Italia che la fece esordire in A1 a soli 16 anni.

Con la Nazionale italiana U18 da ricordare l’argento all’Europeo nel 2017 e nomina di Miglior Opposto e Miglior Giocatrice del Torneo e il bronzo al Mondiale dove venne premiata come Miglior Opposto.

Mercato pallavolo femminile, Conegliano punta sulle giovani



Il mercato pallavolo femminile e’ spesso caratterizzato dall’acquisto di giovani talenti da parte delle big, in questo senso il nuovo arrivo per Conegliano evidenzia la volonta’ della societa’ di puntare su giocatrici che in prospettiva possono diventare grandi.

Questa sessione di mercato pallavolo femminile ha visto le pantere confermare Eleonora Fersino, anche lei classe 2000 e alla seconda stagione a Conegliano, in palleggio ricordiamo come vice Wolosz e’ arrivata Giulia Gennari classe 1996, giovane anche la centrale americana Chiaka Ogbobu classe 1995 senza dimenticare Sylla classe 1995 e soprattutto Paola Egonu che a soli 20 anni puo’ essere considerata una delle giocatrici più forti al mondo.

Un mercato pallavolo femminile per l‘Imoco Volley Conegliano che si sta caratterizzando dunque dall’innesto di giovani promesse all’interno di un gruppo ben amalgamato che vuole vincere ancora molto.

Un nuovo arrivo per Conegliano come Terry Enweonwu significa ragionare a lungo termine, poi l’esperienza di giocatrici come Wolosz, De Gennaro, Folie, De Kruijf aiuteranno certamente nel processo di crescita le più giovani.

L’esempio di Fersino la scorsa stagione insegna, con Monica De Gennaro al suo fianco e’ cresciuta tantissimo meritandosi la conferma per questa stagione.

Un’Imoco Volley Conegliano che sta prendendo forma, la voglia di vincere in Italia e in Europa e’ tanta, soprattutto la Champions League un sogno che si vuole prima o poi realizzare.