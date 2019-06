Mercato volley femminile, il punto sull’Imoco Volley Conegliano ora che siamo nel vivo del volley mercato va certamente fatto.

Finita la stagione per club, gli occhi degli appassionati e dei tanti tifosi si sposta in Estate oltre che sulle partite della Nazionale, anche sul mercato volley femminile.

Facciamo il punto quindi sull‘Imoco Volley Conegliano, squadra campione d’Italia in carica.

La societa’ veneta che anche quest’anno cercherà di confermarsi leader in Italia e tenterà la conquista di quella Champions League sfuggita di mano in questa stagione per opera di Novara, ha iniziato il mercato di volley femminile confermando in panchina coach Daniele Santarelli, condottiero di queste ragazze , sicuramente anche per lui come per giocatrici e societa’ , il non essere riuscito a vincere la Champions costituira’ uno stimolo in piu’ per provarci nella prossima stagione.

Il grandissimo colpo e’ arrivato all’inizio di questo mercato volley femminile, Paola Egonu sara’ una pantera e mettera’ tutta la sua classe a servizio di coach e compagne. Un colpo importantissimo per Conegliano che saluta Samanta Fabris, grande protagonista a Conegliano in queste stagioni, destinazione russa per la croata alla Dinamo Kazan.

Giorni di riposo per Egonu dopo il calo di pressione subito al termine della partita di Volleyball Nations League pallavolo femminile contro la Corea Del Sud, si e’ visto comunque quanto i risultati anche in Nazionale dipendano dalla sua presenza ormai fondamentale .

Mercato Volley femminile, le conferme in casa Imoco

Mercato volley femminile, le conferme in casa Imoco al momento fanno vedere come la societa’ abbia deciso di mantenere parte dell’ossatura che lo scorso anno ha portato a una grande stagione.

Dicevamo di coach Santarelli, la conferma in questo mercato volley femminile e’ arrivata anche per la regista polacca Asia Wolosz, perno fondamentale delle pantere, per le due centrali Raphaela Folie e Robin De Krujf , per il libero bandiera della squadra Monica De Gennaro che si appresta a giocare ancora con le pantere dopo sei stagioni consecutive , e per Miriam Sylla, grandissima protagonista ormai della nostra pallavolo, giocatrice fondamentale anche in Nazionale, per lei stagione di esordio esaltante con le pantere e voglia di riprovare a vincere quella Champions League che andrebbe a impreziosire una bacheca per Conegliano gia’ molto ricca.

Mercato volley femminile, le giocatrici nuove di Conegliano

Mercato Volley femminile, le giocatrici nuove di Conegliano che al momento sono state annunciate oltre a Paola Egonu sono quattro.

Per Anna Danesi in partenza destinazione Monza, una centrale americana che arriva , si tratta di Chiaka Ogbobu , classe 1995, centrale della Nazionale a stelle e strisce e proveniente dal Chemik Police.

Vice Wolosz in palleggio sara’ Giulia Gennari, classe 1996, ottime stagioni in A2 per lei dopo la “scuola” del Club Italia, uno dei nomi piu’ promettenti del volley italiano, ultima stagione a Martignacco.

Mercato volley femminile per Conegliano caratterizzato da altri due volti nuovi, quello della schiacciatrice tedesca Jennifer Geerties , colonna portante della Nazionale tedesca con la quale vinse l’argento agli europei , avversaria in Champions League delle pantere lo scorso anno con lo Schwerin , fu vittoria delle tedesche in casa .

Altro nome importante in questo mercato volley femminile per Conegliano quello di Indre Sorokaite, dopo le splendide stagioni a Firenze la grande occasione per lei di giocare in un top club .

Giocatrice esplosiva , ottime le sue prove in questo periodo nella Nazionale di Mazzanti alla Volleyball Nations League.