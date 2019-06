Volley, Nations League: Italia-Giappone dove vedere il match oggi 14 giugno

Oggi pomeriggio Italia-Giappone scenderanno sul parquet del Palazzo della Cultura e dello Sport di Varna (Bulgaria) per la 7.a giornata di Nations League di volley maschile.

Italia-Giappone, presentazione del match

Le due Nazionali arrivano a questo appuntamento con una posizione di classifica molto diversa, con gli azzurri si trovano al quinto posto con 12 punti (alle Final Six si qualificano le prime cinque più gli Usa paese organizzatore), frutto di quattro vittorie e due sconfitte, mentre i nipponici sono undicesimi con sei punti (due vittorie e quattro sconfitte) e dunque una sorta di ultima spiaggia per cercare la qualificazione alla fase finale. Nel weekend precedente gli uomini di Chicco Blengini hanno ottenuto due vittorie (contro Usa e Portogallo) e una sconfitta contro la Russia padrona di casa; gli asiatici di Yuichi Nakagaichi che ospitavano la tre giorni di gare, hanno battuto solamente l’Argentina, venendo poi superati da Argentina ed Iran senza vincere un set.

Sabato e domenica gli azzurri e i giapponesi saranno impegnati nelle altre gare contro i padroni di casa della Bulgaria e l’Australia che si trovano entrambe a 5 punti. Gli azzurri dovranno approfittare di questo trittico contro squadre largamente alla loro portata per portare a casa punti preziosi per la qualificazione alla Final Six, soprattutto con la regia di Simone Giannelli uno degli uomini più in forma insieme all’opposto Gabriele Nelli che in queste prime giornate è uno dei migliori marcatori e può fare la differenza in ogni momento; senza dimenticare gli schiacciatori Oleg Antonov ed Oreste Cavuto che tanto bene stanno facendo, eccezion fatta per l’ultimo match contro la Russia. Per il Giappone bisognerà fare particolarmente attenzione al miglior marcatore, ovvero Yuki Ishikawa, da tre anni in Italia (i primi due con Latina, l’ultimo con Siena) e dove il prossimo anno giocherà la sua quarta stagione nel Belpaese a Padova.

Italia-Giappone, dove vedere il match

Il match Italia-Giappone, valido per la settima giornata di Nations League con inizio alle ore 16, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 15.55,

prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player.

Per chi non potrà vedere il match in diretta, Canale Nove (canale 149 del decoder Sky e canale 9 del digitale terrestre), trasmetterà Italia-Giappone in differita alle ore 23.55.