Volley, Nations League: Russia-Italia dove vedere il match oggi 9 giugno

Oggi alle ore 16 all’Ufa Arena di Ufa, città russa confinata vicino all’Asia, Russia-Italia si sfideranno per la sesta giornata della Nations League di volley.

Russia-Italia, presentazione del match

Quello odierno sarà un match molto importante con le due squadre che si stanno giocando la qualificazione alle Final Six dove accederanno le prime cinque della classifica più gli Usa paese organizzatore. In queste prime giornata sia Russia che Italia hanno ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta dimostrando una buona condizione. Curiosamente le due Nazionali hanno perso entrambe all’esordio per 3-1, gli azzurri contro l’Iran, i nostri avversari contro la Francia. In classifica gli uomini di Blengini si trovano al quarto posto con 12 punti, mentre quelli di Tuomas Sammelvuo (capo allenatore dal marzo scorso) al quinto con 11, perchè hanno perso un punto nel vittorioso match contro la Serbia vinto al tiebreak. In questo momento sarebbero tutte e due qualificate ma il cammino è ancora lungo e chi perderà quest’oggi rischia di farsi risucchiare in chiave qualificazione.

Nei primi due giorni del secondo weekend di Nations League la Nazionale italiana ha battuto prima gli Usa e poi il Portogallo rispettivamente per 3-0, mentre i russi hanno vinto le sfide con un doppio 3-0. L’ultimo match tra Russia-Italia si è giocato lo scorso 22 settembre ai Campionati del Mondo quando al Mediolanum Forum di Assago i nostri ragazzi persero per 3-2 un match valido per la seconda fase che decise il primo posto del girone vinto dai russi.

Russia-Italia, dove vedere il match

Il match Italia-Usa quarta giornata di Nations League con inizio alle ore 16, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Canale Nove (canale 149 del decoder Sky e canale 9 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 15.50.

Per chi non potrà guardare la diretta, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) trasmetterà il match in differita e in streaming su Eurosport Player alle ore 23.30.