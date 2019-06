Volleyball Nations League pallavolo femminile, il programma della tappa di Perugia vedra’ le ragazze “terribili” scendere in campo da martedì 11 Giugno a giovedì 13 Giugno.

Tutto pronto quindi per il ritorno in Italia in questa Volleyball Nations League pallavolo femminile che al momento ha visto sicuramente protagoniste le azzurre.

Nella tappa di Hong Kong di questa Volleyball Nations League pallavolo femminile le azzurre hanno ben figurato raccogliendo due vittorie in tre partite, 3-1 contro l’Olanda, 3-0 contro il Giappone e perdendo contro la Cina nell’ultimo incontro solamente al quinto set dopo che erano in vantaggio per due set a zero.

Al momento le azzurre sono seconde in classifica con sette vittorie e 22 punti dietro solamente alla Turchia che e’ al primo posto con 24 punti e otto vittorie.

In questo quarto round della Volleyball Nations League pallavolo femminile , il programma della tappa di Perugia vedra’ l’Italia affrontare Bulgaria, Corea del Sud e Russia, l’obiettivo quello di continuare il buon percorso mostrato fino a questo momento e di avvicinarsi alle Final Six di Nanchino che si svolgeranno dal 3 al 7 Luglio.

Rispetto ad Hong Kong la novità’ nell’organico delle azzurre e’ costituito dalla convocazione di Caterina Bosetti al posto di Francesca Villani, ecco quindi l’elenco completo delle azzurre :

Alessia Orro e Ofelia Malinov (alzatrici ), Sara Alberti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, (centrali) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale (liberi) Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Inde Sorokaite, Miriam Sylla e Caterina Bosetti (schiacciatrici) , Paola Egonu (opposto).

Volleyball Nations League femminile: il programma delle partite

Volleyball Nations League pallavolo femminile, il programma della tappa di Perugia prevede la prima sfida contro la Bulgaria martedì’ 11 Giugno alle ore 20, mercoledì 12 Giugno sempre alle ore 20 sara’ il turno della partita contro la Corea Del Sud mentre l’ultimo incontro in programma sara’ quello di giovedì 13 Giugno contro la Russia alle ore 20.

Certamente c’e’ grande attesa a Perugia per questo prestigioso evento al quale giocatrici e tifosi tengono davvero molto.

Il timore dopo la splendida cavalcata in Giappone che regalo’ l’argento mondiale era quello di ritrovare un gruppo non in grado di mantenere quei livelli di gioco così alti, certo il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e’ ancora lungo ma l’Italia vista fino ad ora in questa Volleyball Nations League pallavolo femminile ha soddisfatto il ct Davide Mazzanti per qualità di gioco ma soprattutto per approccio mentale.

Il gruppo e’ unito come era in Giappone, la consapevolezza di essere un gruppo forte c’e’ tutta e questa tappa di Perugia della Volleyball Nations League sara’ utile per continuare nel percorso di crescita .

Le aspettative alla vigilia della rassegna iridata dello scorso anno c’erano ma probabilmente non ci si immaginava che questo gruppo sarebbe riuscito ad arrivare così in alto, ora le pressioni intorno alle ragazze del ct Mazzanti sono certamente maggiori perché si vuole continuare quanto di bello fatto in quell’occasione e quindi il grande lavoro da fare sara’ quello di mantenere tranquillità e consapevolezza di essere un gruppo in grado di regalare ancora molte soddisfazioni.

Scopriremo se in questo quarto round della Volleyball Nations League, il programma della tappa di Perugia vedra’ le nostre ragazze continuare quanto di buono fatto fino a questo momento.