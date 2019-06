Volleyball Nations League pallavolo femminile, le azzurre convocate per la tappa in Turchia sono 14 e rispetto a quelle presenti nel round di Perugia presentano una sola novità’ , Anna Nicoletti al posto di Paola Egonu tenuta a riposo dopo il calo di pressione a fine partita contro la Corea Del Sud.

L’Italia arriva a questa tappa turca della Volleyball Nations League pallavolo femminile forte della conquista aritmetica delle Final Six che si svolgeranno a Nanchino dal 3 al 7 Luglio.

Per centrare l’obiettivo alle ragazze del Ct Mazzanti bastavano tre punti nella partita contro la Russia, così e’ stato, la vittoria per 3-1 ha quindi consentito alle “ragazze terribili” di staccare il pass, in questa Volleyball Nations League pallavolo femminile si trovano ora prime in classifica generale.

Ecco quindi le 14 azzurre convocate per la tappa turca della Volleyball Nations League pallavolo femminile : Alessia Orro, Ofelia Malinov, Sara Alberti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Monica De Gennaro , Beatrice Parrocchiale, Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Anna Nicoletti.

Unica differenza dicevamo quindi rispetto alle ragazze azzurre convocate nel quarto round perugino , l’opposto Anna Nicoletti al posto di Paola Egonu.

Volleyball Nations League pallavolo femminile: il programma delle partite dell’Italia

Questa sera il gruppo azzurro partira’ da Roma in direzione Ankara, sede della Pool 17 del quinto round di questa Volleyball Nations League pallavolo femminile.

Le partite sono in programma da martedì 18 giugno a giovedì 20 giugno, l’Italia esordirà il 18 giugno alle ore 15,00 contro il Brasile, mercoledì 19 giugno sara’ impegnata contro le padrone di casa della Turchia alle ore 18,00, si concluderà giovedì 20 Giugno contro il Belgio alle ore 15,00.



C’e’ grande entusiasmo intorno a questo gruppo azzurro, l’ultima partita del round perugino della Volleyball Nations League pallavolo femminile che ha visto l’Italia superare per 3-1 la Russia e festeggiare in questo modo la conquista aritmetica delle Final Six di Nanchino e’ stata seguita davanti agli schermi televisivi da 453.000 spettatori con uno share del 2.2 %.

Un’onda di tifo partita lo scorso anno con i Mondiali in Giappone che hanno fatto registrare dei numeri da record per quanto riguarda gli ascolti in tv.

Un gruppo forte che sta cercando di costruire qualcosa di importante

Un gruppo forte quello delle ragazze azzurre, tante giovani che pero’ gia vantano bagagli di esperienza internazionale di grande spessore.

E’ dall’argento mondiale in Giappone che si vuole ripartire, dal quel magico risultato che se si punta in alto, consapevoli delle proprie forze, si potrebbe ancora migliorare .

Questa Volleyball Nations League pallavolo femminile lo sta dimostrando, il valore delle nostre giocatrici e’ notevole, la speranza di tutti e’ che i risultati possano arrivare, concludere nel migliore dei modi questa Volleyball Nations League , affrontare al meglio il torneo di qualificazione olimpica, basi di partenza importanti per un sogno che si chiama medaglia olimpica.

Mazzanti può essere soddisfatto di una cosa, i risultati stanno arrivando, lo spirito e’ quello giusto, anche in partite non particolarmente esaltanti come ad esempio quella di Perugia contro la Corea Del Sud le vittorie vengono conquistate dalle azzurre, soprattutto il nostro ct sembra abbia ritrovato lo stesso entusiasmo nelle “ragazze terribili” che ha regalato l’argento mondiale.