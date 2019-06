Volleyball Nations League pallavolo femminile, l’Italia batte la Russia nella terza partita del quarto round di scena a Perugia e centra di conseguenza l’obiettivo delle Final Six di Nanchino.

Serviva una vittoria da tre punti per centrare l’obiettivo delle Final Six di questa Volleyball Nations League pallavolo femminile e così e’ stato, arrivato un successo per 3-1 ( 22-25, 25-21, 25-15, 25-21) contro la Russia che si era portata avanti vincendo il primo parziale.

E’ riuscita a rialzare la testa poi la nazionale azzurra del Ct Davide Mazzanti costretto a rinunciare in questa terza partita del quarto round perugino della Volleyball Nations League pallavolo femminile a Egonu , ferma in maniera precauzionale dopo il calo di pressione nel post partita contro la Corea Del Sud, e a Sylla ferma per un fastidio alla spalla sinistra.

In questa terza gara del quarto turno Volleyball Nations League pallavolo femminile vinta contro la Russia da segnalare i 29 punti di una sempre piu’ ispirata Sorokaite e i 17 punti di Pietrini.

Festeggiano quindi le “ragazze terribili” la conquista aritmetica delle Final Six di Nanchino in programma dal 3 al 7 Luglio , prime in classifica le azzurre con 31 punti e 10 vittorie.

In programma ora il quinto round della Volleyball Nations League che si svolgerà in Turchia, le nostre ragazze saranno impegnate dal 18 al 20 Giugno contro Brasile, Turchia e Belgio.