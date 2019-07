Un’Italia sotto tono ha ceduto nettamente per 3-0 (25-21, 25-15,25-21) alla Turchia nella seconda giornata delle Final Six della Nations League; domani contro la Cina le azzurre si giocheranno il secondo posto della Pool A e la conseguente qualificazione alla semifinale. Ovviamente per battere le padrone di casa ci vorrà tutta un’altra prestazione se non si vuole tornare subito a casa. Il match è in programma alle ore 13.30.

Italia-Turchia, presentazione del match

Oggi alle ore 13.30 al centro sportivo Olimpico di Nanchino si giocherà Italia-Turchia, match valido per la seconda giornata delle Final Six della Nations League di volley femminile.

Nella fase preliminare della manifestazione le due Nazionali si sono praticamente equivalse finendo appaiate al quarto posto con undici vittorie e quattro sconfitte e con la stessa differenza set (+18), a prevalere però sono state le azzurre grazie al numero di set portati a casa (39 contro 36). Lo scontro diretto tra Italia-Turchia si è giocato ad Ankara il 19 giugno nell’ultimo weekend (14.a giornata) di gare e che ha visto le ragazze di Davide Mazzanti vincere dopo un match molto equilibrato per 16-14 al quinto set.

Ieri nella prima giornata delle Final Six della Pool A le turche allenata dall’italiano Giovani Guidetti si sono imposte per 3-1 contro la Cina padrona di casa, dimostrando un’ottima solidità che ha visto Gozde Yilmaz ed Ebrar Karakurt, le migliori realizzatrici rispettivamente con 18 e 16 punti. Va detto che la Cina sta giocando questa fase finale con giocatrici tutte Under 23 per volontà della federazione cinese, ma comunque la Turchia sarà un avversario tutt’altro facile da sconfiggere come d’altronde è successo il mese scorso. Il coach Mazzanti dovrà fare affidamento alle sue giocatrici migliori che ovviamente schiererà titolari: Paola Egonu, Ofelia Malinov, Miriam Sylla, Lucia Bosetti ,Cristina Chirichella, Anna Danesi e Monica De Gennaro il libero. Ovviamente vincere oggi farebbe avere alle azzurre ottime possibilità di qualificarsi (passano le prime due classificate della Pool A e B). Il secondo match per l’Italia si giocherà domani contro la Cina che sarà costretta a vincere per andare avanti.

Italia-Turchia, diretta tv e streaming

Il match Italia-Turchia valido per la 2.a giornata delle Final Six di Nations League con inizio alle ore 13.30, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in streaming su Eurosport Player con collegamento dalle ore 13.20.