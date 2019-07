Volley, Final Six Nations League: il calendario della fase finale, l’Italia di Blengini non ci sarà

Ieri è terminata la fase di qualificazione della Nations League di volley maschile, che purtroppo ha visto l’Italia di Gianlorenzo Blengini finire all’ottavo posto a causa delle ultime cinque sconfitte consecutive che sono state decisive nell’eliminazione dalle Final Six in programma dal 10 al 14 luglio alla Credit Union 1 di Chicago. Un vero peccato per gli azzurri che alla vigilia del quint’ultimo turno era addirittura in quarta posizione.

Nations League, la classifica finale

1) Brasile 14 vittorie 39 punti

2) Iran 12 36 punti

3) Russia 12 34 punti (diff. set+20)

4) Francia 11 34 punti (+13)

5) Polonia 11 30 punti

6) Usa 9 28 punti

7) Argentina 8 26 punti

(8) Italia 8 25 punti

9) Canada 8 23 punti

10) Giappone 7 19 punti

11) Serbia 6 17 punti

12)Bulgaria 5 13 punti

13) Australia 3 13 punti

14) Germania 3 12 punti

15) Portogallo 2 7 punti

16) Cina 1 4 punti (retrocessa)

Dunque si sono qualificate per le Final Six Brasile, Iran, Russia, Francia, Polonia e Usa che sono stati divisi in due gironi:

POOL A: Usa, Russia, Francia

POOL B: Brasile, Iran, Polonia

Nations League, calendario Final Six

Mercoledì 10 luglio

Usa-Francia

Brasile-Polonia

Giovedì 11 luglio

Russia-Francia

Iran-Polonia

Venerdì 12 luglio

Usa-Russia

Brasile-Iran

Sabato 13 luglio

Semifinali (1.a POOL A-2.a POOL B, 1. POOL B-2.a POOL A)

Domenica 14 luglio

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto

Nella scorsa edizione della Nations League è stata vinta dalla Russia capace di sconfiggere i padroni di casa della Francia con un netto 3-0. Terzi gli Usa che nella finalina hanno avuto la meglio sempre per 3-0 contro il Brasile.