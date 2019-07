Volleyball Nations League pallavolo femminile, gli Stati Uniti vincono in finale contro il Brasile 2-3 (25-20, 25-22, 15-25, 21-25, 13-15) e ottengono il secondo successo consecutivo in questa prestigiosa competizione .

Sotto di due set , bravissime le americane a non perdere la testa e a ribaltare la situazione vincendo i successivi tre parziali.

Un percorso in queste Final Six Volleyball Nations League pallavolo femminile che aveva visto le americane superare prima la Polonia per 3-1, poi il Brasile per 3-1, quindi in semifinale la Cina sempre per 3-1 e infine ancora il Brasile al tie-break in finale.

I premi individuali vinti dagli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno visto poi tra i premi individuali di questa Volleyball Nations League pallavolo femminile quello di Mvp assegnato a Andrea Drews, miglior libero a Megan Courtney e miglior centrale a Haleigh Washington.

Bilancio finale della Volleyball Nations League



Si conclude quindi questa Volleyball Nations League pallavolo femminile che vede per il secondo anno consecutivo vincere la nazionale a stelle e strisce, per i tifosi Italiani delusione per una Final Six Volleyball Nations League sotto tono che ha visto le ragazze del ct Davide Mazzanti non riuscire ad esprimere il proprio gioco contro Turchia e Cina.

Un peccato non solamente per il traguardo delle finali non raggiunte, ma anche e soprattutto perché non c’e’ stata l’occasione di confrontarsi con nazionali di assoluto livello come ad esempio Brasile e Stati Uniti, sarebbe stata l’occasione per testare il livello di preparazione delle nostre ragazze.

Un deciso passo indietro invece quello al quale abbiamo assistito in queste Final Six Volleyball Nations League pallavolo femminile da parte delle nostre ragazze che ora dovranno puntare decise verso l’obiettivo di inizio Agosto del torneo preolimpico.

Avra’ sicuramente visto questa finale tra Stati Uniti e Brasile il ct Davide Mazzanti che si sara’ rammaricato del fatto che certamente si poteva fare di più .