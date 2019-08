Italia-Polonia Europei volley femminili streaming(Dazn) e orario della partita

Quinto, e ultimo, impegno del girone per le ragazze di Davide Mazzanti che stasera, all’ Atals Arena di Lodz, se la vedranno con la Polonia padrona di casa della manifestazione.

Italia-Polonia Europei volley femminili, presentazione del match:

Le azzurre partono con tutti I favori del pronostico, avendo trionfato con dei secchi 3-0 per ben quattro volte consecutive. Mazzanti dovrebbe continuare a proporre il sestetto titolare, con Malinov al palleggio, Egonu nel ruolo di opposto, Chirichella e Folie al centro, Sorokaite e Sylla nel ruolo di banda e “Moky” De Gennaro come libero.

La Polonia, sconfitta ieri dal Belgio per 3-2, spera nell’ appoggio del pubblico di casa, e punta su alcune giocatrici di maggior talento come l’ opposto Smarzek e la palleggiatrice Wolosz. Nonostante ció, la sconfitta patita ieri contri il Belgio ha di fatto quasi “blindato” il primato delle azzurre nel girone, consentendo alle nostre ragazze di appeocciare con maggior serenità la gara di oggi.

Italia-Polonia Europei volley femminili, streaming (Dazn) e orario del match:



Il match tra Polonia e Italia è previsto per oggi, giovedí 29 agosto, alle ore 20:30. Sarà possibile seguire la gara delle azzurre direttamente in streaming su Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart ), per tutti coloro I quali avessero sottoscritto l’ abbonamento mensile da 9,99€.

In alternativa, la Rai, propone la diretta in chiaro del match, sul secondo canale nazionale, Rai 2.