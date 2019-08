LIVE Italia-Slovenia, europeo di volley femminile 2019 la diretta scritta del match a partire dalle ore 21:00

Supernews seguirà Live Italia-Slovenia con la diretta scritta a partire dalle ore 21:00. Restate con noi, per sostenere le azzurre e vivere le emozioni di questa rassegna continentale.

Quarto impegno per l’ Italia di Davide Mazzanti all’ europeo di volley femminile. Le “ragazze terribili” se la vedranno, alla “Atlas Arena” di Lodz, contro la Slovenia, in un match che non dovrebbe creare particolari problemi, nonostante le slovene si siano imposte con il risultato di 3-0, e siano dunque in piena corsa per centrare la qualificazione agli ottavi come quarta forza del girone.

Da valutare, quelle che saranno le scelte di Davide Mazzanti in vista del match odierno. Ricordiamo, infatti, che le azzurre sono reduci da un doppio impegn ravvicinato contro Ucraina e Belgio, entrambe liquidate con un perentorio 3-0, e avranno dunque necessità di riposare, per arrivare al top nella fase “calda” del torneo. Nel sestetto titolare, dovrebbe comunque figurare l’ insostituibile Paola Egonu, schierata nel ruolo di opposto, con Malinov al palleggio e la coppia Sylla-Sorokaite in attacco. Proprio la Sorokaite potrebbe lasciar spazio a Lucia Bosetti, che ha bisogno di scaldare le mani in vista del fondamentale match di giovedì sera contro la Polonia. Coppia di centrali titolari, infine con Folie e Chirichella che proveranno a bloccare a muro gli attacchi avversari, mentre “Mocky” Di Gennaro sarà il libero titolare.