Nazionale pallavolo femminile , le dichiarazioni del Presidente Federale dopo il preolimpico

Nazionale pallavolo femminile, le dichiarazioni azzurre del Presidente federale Pietro Bruno Cattaneo dopo il preolimpico testimoniano ed evidenziano tutta la felicità e la soddisfazione per l’importante risultato raggiunto .

Le ragazze terribili della Nazionale pallavolo femminile si sono tolte un bel peso , raggiungere il traguardo di Tokyo 2020 con un anno di anticipo non e’ cosa da poco , darà modo di preparare l’evento con molta più tranquillità senza dover passare dalla lotteria dei tornei di qualificazione di Gennaio, darà modo di riposare un po’ , di dedicarsi con maggiore serenità all’Europeo.

Le basi per poter sognare ci sono tutte, un preolimpico, quello di Catania, a dir poco perfetto per la Nazionale pallavolo femminile capace di vincere tutte le tre partite 3-0 senza perdere neppure un set e avendo sempre il pallino del gioco in mano.

Le dichiarazioni del Presidente federale

Queste le dichiarazioni del presidente federale Pietro Bruno Cattaneo : “ E’ una grandissima soddisfazione , una giornata splendida con una cornice di pubblico meravigliosa, in un palazzetto gremito che ha incitato le ragazze dalla prima all’ultima palla. Un tifo corretto ed educato come da sempre la pallavolo italiana sa offrire . E’ una sensazione fantastica che ricorderò a lungo , non solo perché ci spalanca le porte dei Giochi Olimpici del prossimo anno, obiettivo che volevamo fortemente raggiungere , ma perché una serata del genere evidenzia la freschezza e la spontaneità del nostro movimento. A mio avviso è un bene per lo sport italiano. E’ doveroso da parte mia ringraziare il CT, le ragazze e tutto lo staff per lo splendido lavoro svolto che ha portato questo eccezionale risultato che ripaga l’intera federazione per i tanti sacrifici fatti. Da presidente sono veramente felice e soddisfatto , un sincero grazie a Davide , le ragazze e un grazie a Catania che ci ha sostenuti , così come il resto d’Italia di fronte alla tv.

Qualificarsi in questo momento della stagione , senza passare dalle forche caudine del torneo di Gennaio 2020, permetterà di organizzare il lavoro nel migliore dei modi. A questo punto abbiamo già due squadre a Tokyo; dopo le ragazze del Sitting anche quelle della pallavolo . Ora la nostra attenzione volge a Bari, dove tra una settimana ci attende un altro week end molto importante . “



Un gruppo meraviglioso

Un gruppo meraviglioso quello della Nazionale pallavolo femminile , coesione , grinta, determinazione fanno di questa squadra qualcosa di veramente speciale .

I tifosi le amano , lo testimoniano i dati di ascolto straordinari , quasi due milioni per Italia-Olanda, c’e ‘ la consapevolezza che questo gruppo possa regalare ancora molte soddisfazioni .

La Nazionale pallavolo femminile ha saputo reagire bene dopo la delusione delle Final Six Volleyball Nations League , il grande obiettivo nella testa delle ragazze terribili era il preolimpico di Catania, la posta in palio troppo alta .

Il lavoro di preparazione di Alassio ha consegnato un gruppo pronto e carico soprattutto a livello mentale .

Le tre vittorie per 3-0 hanno fatto vedere tutta la forza della Nazionale pallavolo femminile , una Paola Egonu in stato di grazia, una Folie tornata dopo l’infortunio a essere protagonista, solo alcuni dei capitoli di un racconto meraviglioso .