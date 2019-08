Volley Europei femminili, Italia-Slovacchia: dove vedere il match in tv e streaming, domenica 1 settembre

Domenica 1 settembre all’Ondrej Nepela Arena di Bratislava, Italia-Slovacchia scenderanno in campo per il match valido per gli ottavi di finale degli Europei di volley femminile.

Italia-Slovacchia, presentazione del match

Sulla carta le azzurre del ct Davide Mazzanti partono nettamente favorite, nonostante le slovacche abbiano la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico; nel girone di qualificazione l’Italia ha vinto le prime quattro partite senza perdere un set contro Portogallo, Ucraina, Belgio e Slovenia, perdendo solamente giovedì sera contro la Polonia al tie break, sconfitta comunque ininfluente visto che comunque l’obiettivo primo posto è stato centrato. In realtà la Nazionale italiana avrebbe dovuto incontrare la quarta del girone D, ovvero la Spagna, ma lo strano regolamento impone che le squadre organizzatrici non si possono incontrare negli ottavi e dunque la Polonia (altra organizzatrice insieme a Ungheria e Turchia) arrivata seconda nel nostro girone non poteva giocare contro la Slovacchia giunta terza e quindi ecco perchè il cambiamento di match.

Le nostre avversarie allenate dal tecnico italiano Marco Fenoglio nel loro girone sono arrivate quarte nel girone D hanno totalizzato otto punti cominciando con tre vittorie contro Spagna e Svizzera per 3-0 e contro la Bielorussia per 3-2 rimontando due set di svantaggio; le ultime due gare invece sono state perse contro le più forti Germania (3-1) e Russia (3-0).

Le azzurre oggi si trasferiranno da Lodz (sede del primo girone) a Bratislava per cominciare la preparazione a questo importante ottavo di finale che se vinto, darebbe l’accesso ai quarti contro la vincente dell’altro ottavo Russia-Belgio.

Ovviamente ora non si potrà più sbagliare e le giocatrici con maggior classe a cominciare da Paola Egonu, dovranno prendere la squadra in mano e portarla più in alto possibile perchè l’obiettivo dell’Italia è arrivare almeno in semifinale e confermare quanto di buono è stato fatto lo scorso ottobre ai Mondiali quando arrivò un bel secondo posto dietro la Serbia, che è la grande favorita anche di questa rassegna continentale.

Italia-Slovacchia, diretta tv e streaming domenica 1 settembre

Il match tra Italia-Slovacchia (inizio ore 18) valido per gli ottavi di finale del campionato europeo sarà visibile su una rete Rai (al momento ancora da definire) con collegamento a partite dalle ore 17.50 con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato alla giocatrice ancora in attività Francesca Piccinini (la prima volta per lei), che a fine competizione dovrà deciderà se smettere di giocare oppure continuare.

Ci sarà la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

Ovviamente tutti i match delle azzurre saranno precedute e seguite nello studio speciale condotto da Simona Rolandi con la partecipazione dell’ex pallavolista Consuelo Mangifesta, già insieme nell’ultimo Mondiale.

Per chi volesse il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN; il match in programma oggi alle ore 21 sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.