Volley femminile, Italia-Belgio: dove vedere il match di torneo Preolimpico in tv e streaming, oggi 3 agosto

Stasera alle ore 21.15 al PalaCatania, scenderanno sul parquet Italia-Belgio, match valido per il torneo Preolimpico di volley femminile.

Italia-Belgio, presentazione del match

Sarà una gara molto importante per le azzurre che dopo la facile vittoria di ieri sera contro il modesto Kenya per 3-0 (25-17, 25-10, 25-14 i parziali), questa sera incontra la nazionale belga allenata da Gert Vande Broek che ieri ha perso con lo stesso punteggio contro l’Olanda e una nuova sconfitta stasera significherebbe eliminazione aritmetica.

Per le ragazze del ct Davide Mazzanti, vincere vuole dire giocarsi tutto nella gara di domani sera (ore 21.15) contro le olandesi che presumibilmente avranno vita facile contro le keniote; ricordiamo che solamente la prima classificata staccherà il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre per le altre due ci sarà un’ultima possibilità a gennaio nel torneo Europeo.

Le azzurre dovranno prestare molta attenzione perchè l’ultimo precedente tra Italia-Belgio giocato il 20 giugno scorso per la Nations League ha visto vincere le nostre avversarie per 3-2, nonostante le nostre ragazze erano avanti prima un set a zero e poi due a uno, ma alla fine hanno dovuto cedere 15-12 al tie break del quinto set.

Italia e Belgio sono nello stesso girone dei Campionati Europei che cominceranno in Polonia il prossimo 23 agosto e insieme a loro ci saranno le padrone di casa della Polonia, Portogallo, Slovenia ed Ucraina. Lo scontro diretto si giocherà il 26 agosto all’Atlas Arena di Lodz, dunque quello di oggi sarà un antipasto del match in programma tra ventitrè giorni. Nell’ultima Olimpiade disputata nel 2016 a Rio de Janeiro, l’Italia fu eliminata alla fase a gironi, mentre il Belgio non riuscì nemmeno a qualificarsi.

Italia-Belgio, diretta tv e streaming

Il match tra Italia-Belgio (inizio ore 21.15) valido per la seconda giornata del torneo Preolimpico sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 21.05 con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato all’ex pallavolista Andrea Lucchetta.

Ci sarà la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.