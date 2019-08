Volley femminile, Italia-Olanda: dove vedere il match del torneo Preolimpico in tv e streaming, oggi 4 agosto

Stasera alle ore 21.15 al PalaCatania, si sfideranno Italia-Olanda, match valido per la terza giornata del torneo Preolimpico di volley femminile.

Italia-Olanda, presentazione del match

La gara di questa sera sarà decisiva ai fine della qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (24 luglio-9 agosto): infatti nelle prime due giornate le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno sconfitto nettamente prima il Kenya e poi il Belgio con il risultato di 3-0 con gare mai in discussione dove le ragazze italiane hanno dominato dall’inizio alla fine. La nazionale olandese allenate dall’americano Jamie Morrison ha fatto altrettanto vincendo anch’essa con un doppio 3-0 le due gare disputate e quindi chi avrà la meglio questa sera accederà ai Giochi Olimpici del prossimo anno, mentre chi uscirà sconfitta avrà un’ultima possibilità nel prossimo gennaio nel torneo Europeo.

Italia-Olanda si sono incontrate negli ultimi Campionati Europei giocati nel 2017 in Azerbaijan e Georgia, il match in questione era valido per i quarti di finale e a Baku hanno avuto la meglio le Orange per 3-0 che in quell’occasione hanno surclassato le azzurre in ogni fondamentale. Olanda che poi si è dovuta accontentare della medaglia d’argento a causa della sconfitta in finale contro la Serbia per 3-1, mentre nell’ultimo Mondiale giocato nello scorso ottobre in Cina, la nazionale italiana è arrivata seconda dietro le solite serbe, mentre le olandesi quarte.

Dunque quello di stasera si preannuncia un match molto equilibrato dove ogni minimo errore potrebbe fare la differenza e il pubblico di Catania dovrà essere bravo ad incitare le ragazze azzurre per l’obiettivo Olimpiade che non può assolutamente sfuggire per una squadra che attualmente è vice campione del mondo. Ricordiamo che negli ultimi Giochi Olimpici disputati a Rio de Janeiro l’Italia è stata eliminata alla fase a gironi, mente le olandesi sono arrivate quarte.

Italia-Olanda, diretta tv e streaming

Il match tra Italia-Belgio (inizio ore 21.15) valido per la seconda giornata del torneo Preolimpico sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 21.05 con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato all’ex pallavolista Andrea Lucchetta.

Ci sarà la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.