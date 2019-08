Volley maschile, Italia-Serbia: dove vedere il match del torneo Preolimpico in tv e streaming, oggi 11 agosto

Questa sera alle ore 21.15 al PalaFlorio di Bari si giocherà Italia-Serbia, match valido per la terza giornata del torneo Preolimpico.

Italia-Serbia, presentazione del match

Il match odierno sarà decisivo perchè chi avrà la meglio tra azzurri e serbi staccherà il pass Olimpico con quasi un anno di anticipo, mentre la perdente avrà un’ultima possibilità nel torneo europeo nel prossimo gennaio.

In queste prime due partite l’Italia ha avuto vita facile con il modesto Camerun, mentre ieri sera contro l’Australia ha rischiato seriamente di perdere e di compromettere la qualificazione a Tokyo con una gara in chiaro-scuro vinta solamente per 15-13 al al tiebreak del quinto set grazie soprattutto ad un ottimo Osmany Juantorena top-scorer con 22 punti e ad un grandioso Gabriele Nelli che entrato nel quarto parziale al posto di Ivan Zaytsev (14 punti per lui) ha cambiato la gara (87,8% in attacco). Ovviamente inutile dire che se l’Italia ripeterà il match altalenante di ieri sera contro i serbi le speranze di vincere sono ridotto a lumicino.

I serbi allenati da Nikola Grbic, ha vinto sia con gli australiani (3-1) sia con i camerunensi (facile 3-0) dimostrando una buona condizione anche se anche loro contro i canguri hanno sudato parecchio giocando per due ore con un Alexsandar Atanasijevic spaziale da 35 punti (con 8 ace), Sarà proprio lo schiacciatore di Perugia il pericolo maggiore, ma bisognerà fare attenzione anche ad Uros Kovacevic e Marko Ivocic.

Nell’ultimo mondiale giocato a settembre, la Serbia sconfisse gli azzurri con secco 3-0 nel girone di Final Six (a Torino) di fatto condannandoci a una cocente eliminazione; nell’ultima gara tra le due squadra c’è stata l’affermazione al PalaLido di Milano dei ragazzi di Gianlorenzo Blengini che si sono vendicati con lo stesso risultato di nove prima. In generale sono 36 i precedenti tra Italia-Serbia con gli azzurri avanti 15-11, ma la gara di stasera varrà veramente tantissimo: chi vince potrà prenotare l’areo per Tokyo il prossimo luglio.

Italia-Serbia, diretta tv e streaming

Il match tra Italia-Serbia (inizio ore 21.15) valido per la terza giornata del torneo Preolimpico sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 21.05 con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato all’ex pallavolista Andrea Lucchetta.

Ci sarà la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.