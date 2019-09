Volley Europei femminili, Italia-Serbia: dove vedere la semifinale in tv e streaming, sabato 7 settembre

Sabato 7 settembre alle ore 16 al Baskent Voleybal Salonu di Ankara (Turchia) Italia-Serbia si affronteranno nella semifinale degli Europei di volley femminile.

Italia-Serbia, presentazione del match

Quella tra azzurre e serbe sarà un remake della finale del Mondiale dello scorso ottobre, dove in quella circostanza ebbero la meglio le ragazze della ct Tijana Boskovic che la spuntarono al tie break (15-12) dopo un match al cardiopalma che vide l’Italia del ct Davide Mazzanti in vantaggio prima un set a zero e poi due set ad uno.

Dunque per la nostra Nazionale una sorta di rivincita a distanza di quasi undici mesi anche se va detto che la Serbia partirà con i favori del pronostico basti vedere il percorso netto in questa rassegna continentale con cinque vittorie su cinque nella prima fase (a gironi), per poi sconfiggere prima la Romania agli ottavi e poi la Bulgaria ai quarti in entrambi i casi per 3-0 senza troppa storia.

Anche l’Italia fino ad ora ha giocato buone partite anche se in alcuni casi il gioco non è stato così fluido come quello delle avversarie odierne; terminata la prima fase con quattro vittorie e una sconfitta (nell’ultimo match contro la Polonia), negli ottavi vittoria contro la Slovacchia più sofferta di quel che si pensasse nonostante il 3-0, e nei quarti 3-1 alla Russia in un match molto tirato e il set iniziale perso che poteva complicare le cose, ma le ragazze di Mazzanti sono state brave a riprendere subito il filo del discorso senza farsi condizionare dal momentaneo svantaggio.

Tra le serbe bisognerà fare attenzione alla stella della squadra, ovvero la schiacciatrice Boskovic, ma da tenere a bada anche l’opposto Mihajlovic e la centrale Popovic.

Chi avrà la meglio nel match di oggi pomeriggio, affronterà domenica 8 settembre in finale per il 1°-2° posto (ore 18.30) la vincente della seconda semifinale (inizio ore 18.30) che vedrà in campo le padrone di casa della Turchia e la Polonia; le due perdenti giocheranno sempre domenica 8 la finale 3°-4° posto (ore 16).

Italia-Serbia, diretta tv e streaming

Il match tra Italia-Serbia (inizio ore 16) valido per la semifinale del campionato europeo sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 15.50 con telecronaca a cura di di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato alla giocatrice ancora in attività Francesca Piccinini, che a fine competizione dovrà deciderà se smettere di giocare oppure continuare. Ci sarà la possibilità di vedere l'incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

Tutti i match delle azzurre saranno preceduti e seguite nello studio speciale condotto da Simona Rolandi con la partecipazione dell’ex pallavolista Consuelo Mangifesta, già insieme nell’ultimo Mondiale.

