Volley Europei maschili, Italia-Francia: dove vedere il match in tv e streaming, oggi 24 settembre

Oggi 24 settembre alle ore 21 al Palazzo dello Sport Hall XXL di Nantes (Francia), Francia-Italia si sfideranno per il match dei quarti di finale degli Europei maschili di volley.

Italia-Francia, presentazione del match

Le due squadre si sono già incontrate nell’ultima giornata del girone A che ha visto la vittoria dei galletti che hanno avuto la meglio per 3-1 conquistando il primo posto del raggruppamento, gli azzurri nonostante quella sconfitta che ha voluto dire secondo posto, ha dimostrato comunque di potersela giocare alla pari con i loro avversari.

Negli ottavi di finale la squadra del tecnico Laurent Tillie ha vinto piuttosto facilmente con la Finlandia per 3-0, mentre gli azzurri hanno sconfitto la Turchia con il medesimo punteggio ma con uno Zaytsev sotto tono e che stasera non potrà permettersi pause viste l’alto livello dei francesi che oltretutto potranno beneficiare del vantaggio campo e del rientro in squadra della stella Earvin Ngapeth che ha saltato la prima parte della manifestazione per un risentimento muscolare. La nazionale italiana di coach Gianlorenzo Blengini dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, cercherà di mettere la ciliegina sulla torta conquistando la semifinale che sarebbe un grande risultato.

Italia-Francia, dove vedere il quarto di finale

Il match tra Italia-Francia (inizio ore 21) valido per l’ultima giornata del girone A del campionato europeo sarà visibile inizialmente su Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 20.55. La telecronaca sarà a cura di di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato all’ex giocatore Andrea Lucchetta; ci sarà inoltre la

possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

SEGUI ITALIA-FRANCIA, MATCH EUROPEI VOLLEY IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

L’incontro tra Francia-Italia con telecronaca degli ex giocatori Andrea Zorzi e Alberto Cisolla, si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN che trasmetterà tutti i match degli azzurri e anche alcune gare delle altre Nazionali.

La gara sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.