Volley Europei maschili, Italia-Grecia: dove vedere il match in tv e streaming, venerdì 13 settembre

Venerdì 13 settembre alle ore 20.45 al Park&Suites Arena di Montpellier (Francia), Italia-Grecia si sfideranno per la seconda giornata del girone A degli Europei maschili di volley.

Italia-Grecia, presentazione del match

Ieri pomeriggio gli azzurri ha esordito nella manifestazione continentale vincendo piuttosto agevolmente contro il Portogallo per 3-0 (25-21, 25-10, 25-22 i parziali), in una gara che ha visto il dominio dei ragazzi del ct Gianlorenzo Blengini, soprattutto di Ivan Zaytsev autore di 18 punti, buone le prove anche per Osmany Juantorena e Matteo Piano.

Anche la sfida odierna sulla carta sembra facile contro la nazionale ellenica che non dovrebbe impensierire più di tanta quella italiana; ieri la Grecia, che era dal 2009 (ottavo posto) che non partecipava alla rassegna continentale, è stata battuta nel primo incontro per 3-0 dalla Bulgaria. La base principale della squadra è quella che gioca in patria nell’Olympiakos Pireo, che ricordiamo nella scorsa stagione arrivò in finale di Challenge Cup, tra l’altro perdendola, contro Ravenna; il giocatore più importante è lo schiacciatore Rafail Koumentakis, seguito a ruota da Menelaos Kokkinakis e Nikos Zoupanis.

Gli azzurri, che dopo il match contro la Grecia incontreranno domenica la Romania, dovranno cercare di arrivare alla sfide contro la Bulgaria e la Francia padrona di casa (dirette concorrenti per il primi posto del girone), sprecando meno energie possibile che torneranno certamente utili in questi due incontri molto complicati.

Italia-Grecia, diretta tv e streaming

Il match tra Italia-Grecia (inizio ore 20.45) valido per la seconda giornata del girone A del campionato europeo sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 20.35, con telecronaca a cura di di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato all’ex giocatore Andrea Lucchetta.

Ci sarà inoltre la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

SEGUI ITALIA-GRECIA, MATCH EUROPEI VOLLEY IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

L’incontro tra Italia-Grecia con telecronaca degli ex giocatori Andrea Zorzi e Alberto Cisolla, si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN che trasmetterà tutti i match degli azzurri e anche alcune gare delle altre nazionali.