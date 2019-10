Campionato pallavolo femminile A1, Novara vince contro Busto Arsizio l’anticipo della 4.a giornata di andata giocato ieri sera mercoledì 30 Ottobre alle 20.30.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini di fronte al proprio pubblico hanno superato le farfalle per 3-1 ( 28-26, 31-29, 23-25, 25-22).

Set molto combattuti con Orro e compagne che non mollano ma che alla fine si devono piegare a Novara che con questi tre punti molto importanti continua la rincorsa a Conegliano.

Busto Arsizio riesce a schierare in campo il libero cinese Simin , in dubbio alla vigilia la sua presenza, mentre le piemontesi ancora costrette a fare meno per infortunio di Mlakar e Brakocevic.

Dopo due set molto combattuti le ragazze di coach Lavarini sono state brave a riaprire la partita vincendo il terzo parziale 23-25 ma alla fine non sono riuscite a portare la sfida al quinto set.

Le parole dei protagonisti

Queste le parole dell’allenatore di Busto Arsizio Lavarini : ” A parte l’aspetto di lotta agonistica salvo ben poco di questa partita: c’erano alcune situazioni che sapevamo avremmo sofferto ( centrali e battuta di Novara ) , ma abbiamo avuto zero lucidità in fase di contrattacco su situazioni facili anche in momenti importanti. Così diventa impossibile fare risultato . ”

Vasileva : “Una vittoria di tutto il gruppo, grazie alle buone alzate e alle super battute di Hancock , ma non solo: siamo state tutte molto brave. Una partita dura e sofferta. ”

Tra le fila di Novara da sottolineare i 25 punti di Vasileva.