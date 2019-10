Campionato pallavolo femminile A1, stasera Brescia-Conegliano anticipano la 10.a giornata

Campionato pallavolo femminile serie A1, stasera Brescia- Conegliano anticipano la 10.a giornata, il match si sarebbe dovuto giocare da calendario a Dicembre ma e’ stato anticipato a oggi mercoledì’ 16 Ottobre alle 20,30 per l’impegno delle pantere al Mondiale per club in programma proprio il prossimo dicembre.

A questa sfida le due squadre arrivano dopo un ottimo avvio di campionato, Brescia ha superato in casa Caserta per 3-1 mentre Conegliano al Palaverde ha avuto la meglio di Monza per 3-0.

Una trasferta , questa di Brescia, che si annuncia ostica per Conegliano che , lo ricordiamo, ha avuto grosse difficolta’ nell’affrontare questa squadra la scorsa stagione.

Solo due sono state infatti le occasioni nelle quali Brescia e Conegliano si sono incontrate nella loro storia, entrambe lo scorso anno, entrambe le volte arrivo’ una sconfitta per le pantere.

Facile immaginare come Brescia di fronte al proprio pubblico vorrà’ far bene e riprovare ancora una volta a mettere in difficolta’ le campionesse d’Italia in carica.

L’Imoco Volley Conegliano in queso anticipo della 10.a giornata del campionato pallavolo femminile serie A1 dovrà’ fare a meno delle americane Hill e Ogbobu che hanno appena terminato con la nazionale americana il torneo di Norceca vincendo l’argento.

Le parole di coach Daniele Santerelli

Queste le dichiarazioni pre partita dell’allenatore di Conegliano Daniele Santerelli : “Brescia e’ una squadra con cui non abbiamo buoni ricordi, l’anno scorso ci ha battuto due volte, a conferma che domani sara’ una partita di certo da non sottovalutare. Loro sono una squadra con elementi giovani, ma anche con giocatrici esperte del nostro campionato, giocano bene e non avranno nulla da perdere , domani vivranno la partita sulle ali dell’entusiasmo dopo la prima vittoria di domenica. Noi dal canto nostro vogliamo proseguire nel nostro processo di crescita, sara’ prioritario evitare le pause e i cali d’intensità visti sabato al Palaverde per fare un altro step sulla strada verso un rendimento ottimale. Abbiamo ancora molti margini di miglioramento e ci stiamo lavorando in allenamento , ma le verifiche verranno dal campo . ”

Le parole di Federica Biganzoli

Queste invece le parole della sciacciatrice di Brescia Federica Biganzoli che analizza la vittoria contro Caserta : ” Nel primo set abbiamo giocato bene, nel secondo l’impressione e’ che qualcosa si e’ spento , poi ci siamo riprese nel terzo e nel quarto. Era importante vincere in uno scontro diretto, Caserta ha giocatrici di assoluto livello, noi siamo state brave ma dobbiamo cercare piu’ continuità , quella arriverà con il passare del tempo, per puntare ad arrivare ai playoff il prima possibile. ”

Una trasferta difficile per Conegliano

Una trasferta certamente difficile questo anticipo della 10.a giornata campionato pallavolo femminile serie A1 per le pantere dell’Imoco Volley Conegliano. La partenza convincente in campionato delle leonesse ha confermato il livello di questa squadra che certamente lo scorso campionato di A1 e’ stata una delle piu’ belle sorprese.

Conegliano e’ partita altrettanto bene, la vittoria netta in casa contro una squadra forte come Monza ha fatto gia’ intuire che tipo di stagione le pantere regaleranno ai propri tifosi.

La strada e’ ancora lunga per entrambe le squadre, la sfida di questa sera ci dara’ qualche indicazione in piu’ sul loro stato di forma.