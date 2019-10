Pallavolo femminile, effettuati i sorteggi dei gironi di Champions League oggi venerdì 25 Ottobre a Sofia .

Questi i cinque Pool:

Pool A: Eczacibasi VitrA ISTANBUL ( Tur), Budowlani LODZ ( Pol ), LP SALO ( Fin), Fenerbahce Opet ISTANBUL (Tur )

Pool B : VakifBank ISTANBUL ( Tur) , Lokomotiv KALININGRAD REGION (Rus), Nova KBM Branik MARIBOR (Slo) , Savino Del Bene SCANDICCI (Ita)

Pool C: Igor Gorgonzola NOVARA (Ita), LKS Commercecon LODZ (Pol), Allianz MTV STUTTGART (Ger), vincitrice del match tra VK UP OLOMOUC (Cze) e Khimik YUZHNI (Ukr)

Pool D : Imoco Volley CONEGLIANO ( Ita ), Nantes VB ( Fra ) CSM Volei Alba BLAJ (Rom), vincitrice della partita tra Vasas Obuda BUDAPEST (Hun ) e Partizani TIRANA (Alb).

Pool E : Dinamo MOSCOW (Rus ) , RC CANNES (Fra ) , Maritza PLOVDIV ( Bul ), Uralochka-NTMK EKATERINBURG (Rus )

Al sorteggio dei gironi dell’edizione di Champions League 2019/20 ha preso parte la nostra Francesca Piccinini.

Riuscira’ Novara a difendere il titolo conquistato lo scorso maggio nella finale tutta italiana di Berlino contro Conegliano ? Staremo a vedere, la speranza naturalmente e’ che le tre squadre italiane, Novara , Conegliano e Scandicci possano far volare altro il nome del nostro Paese anche a livello di club.

Quanto visto nell’inizio di stagione in Italia ha fatto intuire la grande forza di Conegliano che vorra’ provare anche quest’anno a mettere le mani sull’ambita Coppa.

Assicurato sara’ lo spettacolo, di certo ci sara’ grande lotta per la conquista del titolo finale.