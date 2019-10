Pallavolo femminile serie A1, Conegliano pronta a difendere lo scudetto , sabato 12 Ottobre alle 20,30 al Palaverde le pantere apriranno la stagione 2019/20 nell’anticipo della 1.a giornata di andata .

Le avversarie saranno le ragazze della Saugella Team Monza , giocatrici ostiche che quest’anno vorranno confermare quanto di ottimo fatto nelle ultime stagioni .

Certo dall’altra parte della rete c’è una squadra fortissima che quest’anno si ricandida a vincere in Italia e in Europa .

Brutta notizia in casa Monza, Edina Begic ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro , prognosi di sei mesi .

In casa Imoco Volley ci si prepara dunque a un’altra stagione , c’è da difendere il tricolore conquistato contro Novara in una serie scudetto letteralmente dominata .

C’è ‘ poi da tentare la conquista di quella Champions League persa in finale proprio contro l’eterna rivale Novara .

Nel mercato delle pantere spicca un nome su tutti, Paola Egonu passata a Conegliano proprio da Novara .

Lei la Champions League l’ha vinta a Maggio, proverà a mettere tutta la sua classe a servizio di Conegliano .

Intanto ci si tuffa però nel clima campionato pallavolo femminile serie A1, si accendono i riflettori su uno dei tornei più prestigiosi al mondo .

I tifosi già si staranno divertendo a fare pronostici, il campo regalerà i suoi verdetti .